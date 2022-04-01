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Emniyetten, hızlı bir şekilde 12/24 çalışma sisteminden vazgeçin talimatı

Emniyet Genel Müdürlüğü polislerin 8/24 çalışma sistemine geçmesini istedi

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 01 Nisan 2022 14:02
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Emniyetten, hızlı bir şekilde 12/24 çalışma sisteminden vazgeçin talimatı

Emniyette birim çalışma saatleri geçtiğimiz hafta personel daire başkanlığından istatistik olarak istenmişti. Yapılan düzenlemeye göre, Emniyet Genel Müdürü'nün emriyle 12/24 çalışma sisteminden kademeli olarak vazgeçilecek, grup çalışma sistemi 8/24 ve çakma 12/36 olacak şekilde düzenlenecektir.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş imzalı Mesai Saatleri Uygulamaları konulu yazıda şu ibarelere yer verildi;

Personelin moral ve motivasyonunun, mesleki dayanışmasının, aidiyet duygusunun ve verimliliğin arttırılması ile personel memnuniyetinin en üst seviyede sağlanabilmesi amacıyla, çalışma saatleri yönüyle il emniyet müdürlüklerindeki polis merkezi amirlikleri ve resmi ekiplerden 8/24 ve 12/36 çalışma sistemine tamamen geçilmesi diğer birimlerde de bu sisteme geçilebilmesi için imkanlar dahilinde gerekli planlama ve düzenlemelerin yapılması hususunda birimlerimiz 21.02.2020 tarihli bakanlık genelgesi ile talimatlandırılmıştır.

Bununla birlikte teşkilatımızda görevli personelin mesai saatleri tespitine yönelik yapılan güncel çalışmalar sonucunda personelimizin ;

%29.41' i 12/24,
%15.48'i 12/36 (çakma),
%27.34 08.00/17.00
%27.11 operasyonel birimlerin kendi çalışma sistemleri doğrultusunda,
Çok az bir kısmının ise 8/24 çalışma sistemine göre çalıştırıldığı tespit edilmiştir.

12/24 çalışma sisteminin personel moral ve motivasyonu ile verimliliğini düşürdüğü ayrıca personelimizin bu çalışma sisteminden iş ve sosyal hayat dengesini sağlayamadığı müşahade edilmektedir.

Bu anlayışla çalışma saatleri ile ilgili olumsuzlukların giderilmesi açısından ; 12/24 çalışma sisteminden kademeli olmakla birlikte hızlı bir şekilde vazgeçilmek suretiyle grup çalışma sisteminin uygulandığı birimlerde 8/24 ve 12/36 olacak şekilde gerekli düzenlemelerin ve çalışma planlarının 1 ay içerisinde yapılarak ilinizdeki çalışma saatleri ile ilgili son durumun Genel Müdürlüğe bildirilmesi ve konunun hassasiyetle takip edilerek ivedilikle yerine getirilmesi ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi bildirilmiştir.

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