Bakan Bozdağ: Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadı

Bakan Bozdağ, Ankara Hakimevi'nde yargı muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ocak'ta Adalet Bakanlığı görevine getirildiğini hatırlatan Bozdağ, toplumun beklentilerinin farkında olduklarını ve yeni dönemde bu yolda devam edeceklerini söyledi.

Vatandaşların adalet politikalarından memnuniyetini artıran adımlar atacaklarını ifade eden Bozdağ, ilk olarak kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesinde önemli düzenlemelerin gündeme getirildiğini hatırlattı. Yargıda çoğulculuğun yeni dönemde önem verdikleri ana politikalardan birisi olacağına işaret eden Bozdağ, 84 milyon vatandaşın temsil edildiği çoğulculuğa özen göstereceklerini dile getirdi.

Bozdağ, yargıya güven noktasında da eleştirileri azaltacak büyük bir çaba içerisinde olacaklarını vurguladı.

Dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in firari olduğu yönünde iddiaların bulunduğunun hatırlatılması üzerine Bakan Bozdağ, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 23 Mart'ta Güzel hakkında yakalama kararı çıkardığını hatırlattı.

Kolluk görevlilerinin gerekli arama ve taramayı yaptığını ifade eden Bozdağ, şunları söyledi:

"Bilinen adreslerinde Semra Güzel'e ulaşılamadı. Şu anda nerede olduğuna dair de elimizde kesin ve resmi bir veri yok, yurt içinde mi yoksa yurt dışına çıktı mı? Resmi kanallar açısından yurt dışına çıkış da gözükmüyor ama gayri resmi, kaçak yollardan yurt dışına çıktı mı bu konu da tahkik ediliyor. Ulaşılan bilgiler basınla paylaşılacaktır. Hem kolluk hem de devletin diğer birimlerinin bu konuyla ilgili yakın takipte olduğunu, arama taramayı sürdürdüğünü bilemenizi isterim. Şu ana kadar Semra Güzel'e ulaşma ve nerede olduğunu tespit etme imkanı olmadı. Yakında kolluk güçlerimiz kendisine ulaşır ve hukukun gerekleri yerine getirilir."

Adnan Oktar davasında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin bazı sanıklar hakkındaki tahliye kararının sorulması üzerine Bekir Bozdağ, "HSK Birinci Dairesi, İstanbul BAM 1. Ceza Dairesi hakimleri ve bazı savcılar hakkında inceleme izni verdi." bilgisini paylaştı. Bozdağ, soruşturmanın incelemeden sonraki aşama olduğunu sözlerine ekledi.

- CEMAL KAŞIKÇI DAVASI

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin 26 sanığın yargılandığı davada, savcılığın yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrini istemesine ve mahkemenin Adalet Bakanlığından görüş istemesine yönelik soruya ilişkin Bakan Bozdağ, bu konudaki yargılamanın İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ettiğini kaydetti.

Yargılama çerçevesinde 26 sanık hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını, bu sanıkların Türkiye'ye iadesinin reddedildiğini hatırlatan Bakan Bozdağ, Suudi Arabistan'ın davanın naklini istediğini söyledi. Bozdağ, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında özel bir adli yardımlaşma anlaşması bulunmadığını, ancak yargılamanın nakli talebinin uluslararası adli yardımlaşma anlaşması çerçevesinde iletildiğini anlattı.

Cumhuriyet savcısının davanın durmasını ve yargılamanın naklini talep ettiğini anımsatan Bozdağ, Türkiye'de tutuklu sanık bulunmadığını, sanıkların tamamının yurt dışında olduğunu belirtti.

Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Durma kararı verilmesi talep edilince mahkeme Adalet Bakanlığına görüş sordu. Biz de bu konuyu inceletiyoruz. Uluslararası adli yardımlaşma anlaşması çerçevesinde görüşümüzü bugün göndereceğiz. Henüz görüş bildirmedik. Bu yargılamanın, davanın nakli konusunda olumlu görüş bildireceğiz. 6706 sayılı yasanın 24. maddesi uyarınca bu devam edecek, ona göre karar veriyoruz."

Bozdağ, davanın durdurulması kararı halinde, yargılamanın Suudi Arabistan'da devam edeceğini, buradan çıkan kararın infazını Türkiye'nin değerlendireceğini, ceza verildiğinde, infaz yerine getirildiğinde Türkiye'nin düşme kararı verebileceğini dile getirdi.

Beraat kararı verildiğinde ise Türk mahkemesinin durdurma kararını kaldırıp yargılamaya devam edebileceğini ya da bu kararı yeterli görüp düşme kararı da verebileceğini bildiren Bozdağ, Suudi Arabistan'a yargılamanın naklen devrinin Türk mahkemelerinin yargılama yetkisini ortadan kaldırmadığını sözlerine ekledi.