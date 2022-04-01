Bakan Kirişci'den tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 890 milyon 642 bin 249 liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugünden itibaren çiftçi hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını bildirdi.

Kirişci, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "890 milyon 642 bin 249 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Kirişci'nin paylaşımında, destek ödemelerinin ayrıntılarına dair bilgiler de yer aldı.

Buna göre, fındık alan bazlı gelir desteği olarak 844 milyon 463 bin 164 lira, sertifikalı tohum üretim desteği olarak 40 milyon 311 bin 785 lira, küçük aile işletmesi desteği olarak 3 milyon 899 bin 823 lira, sertifikalı fidan kullanım desteği olarak da 1 milyon 967 bin 477 lira ödenecek.

Bugünden itibaren ödenecek tarımsal desteklerden 429 bin 885 kişi yararlanacak.

Paylaşımda, fındık alan bazlı gelir desteği ödemesine ilişkin takvime de yer verilirken, kimlik numarasının son hanesi 0,2 olanlar ile vergi kimlik numarasının son hanesi 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9 olanlara bugün saat 18.00'den itibaren ödemeleri yapılacak.

Kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6 olanlara 8 Nisan saat 18.00'den sonra, kimlik numarası ile vergi kimlik numarasının son hanesi 8 olanlara da 15 Nisan'da aynı saatten sonra destekleme ödemeleri yatırılacak.