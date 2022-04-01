Hırsızlar iş üstünde karşılaştı! O anlar kameralara yansıdı

Olay, merkez Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde 30 Mart gecesi yaşandı.

İddiaya göre bir işyerine tırmanarak giren hırsız, işyerinin klima ünitesini çaldı. Klima ünitesini çaldığı esnada duvardan inen hırsız, o sırada başka bir işyerinde hırsızlık yapan iki kişi ile karşılaştı. Hırsızlık anları ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık zanlılarının rahat tavırları pes dedirtirken, hırsızların karşılaşması ortaya ilginç görüntüler çıkardı.