KGM'den Adana Büyükşehir'in TAG Otoyolu ile ilgili iddialarına yalanlama

Genel Müdürlük, Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesinin talebi üzerine şehir içi trafiğini rahatlatmak için otoyoldan Türkmenbaşı Bulvarı'na bağlantı yapılmak üzere kuruma talepte bulunulduğu aktarılan açıklamada, "Belediyenin talebi uygun bulunmuş ancak trafik güvenliği açısından kavşağın yapılması, Kasım Ener bağlantısı, Tellidere bağlantısı ve Mavi Bulvar bağlantılarının kapatılması Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kurumumuzca protokol ile onaylanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kavşak inşaatının tamamlanması neticesinde ilgili otoyol bağlantılarının protokolde belirtildiği şekilde trafik güvenliği için kapatıldığına işaret edildi.

Büyükşehir Belediyesinin, şehrin gelişimi ve imar durumu gibi konuları değerlendirerek alternatif üretmesi gerektiği, mutabık kalınan konuların kamuoyuna söz konusu belediye tarafından yanlış aksettirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan açıklamalarla kamuoyu yanıltılmaktadır. Düzenleme, vatandaşlarımızın trafik güvenliği için yapılmış teknik bir uygulamadır. Vatandaşlarımızın talebini dikkate alarak ihtiyaçlara çözüm konusunda Genel Müdürlüğümüz çalışma yapmaya devam etmektedir."