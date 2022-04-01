Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

BIST 100 endeksi, en düşük 2.170,24, en yüksek 2.255,14 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,50 artarak 2.251,68 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,36 kayıpla 910,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,31 azalışla 6.100,00 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 1.528,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.498,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,08 değer kaybederek 14,6920 liraya, avro da yüzde 0,81 azalışla 16,2070 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,09 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,58 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,83 ile "Karma ve Değişken Fonlar" oldu.