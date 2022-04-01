Bakan Koca: İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı üçte bire indi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranlarının Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bire indiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Nisan 2022 20:14
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranları Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bire indi. Bugün gerçekleştirdiğimiz ve kamu hastaneleri başhekimlerinin katıldığı toplantıda görülen tablodan çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
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İSTANBUL'DA yoğun bakım ve servis DOLULUK ORANLARI Omicron öncesi döneme kıyasla ÜÇTE BİRE İNDİ. Bugün gerçekleştirdiğimiz ve kamu hastaneleri başhekimlerinin katıldığı toplantıda görülen tablodan ÇOK MUTLUYUZ. pic.twitter.com/mLmit0NCRqDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 1, 2022