Oğlunun kavga ettiği kişiyi bıçaklayan kadın tutuklandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Nisan 2022 20:44
F.K, Yenimescit Mahallesi Fidan Sokak'ta oğlunun kavga ettiği H.E'nin evine gitti.
F.K. burada tartıştığı H.E'yi yanında getirdiği bıçakla boynundan yaraladı. Ağır yaralanan H.E. Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan F.K'nin emniyetteki işlemleri tamamladı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız