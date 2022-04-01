Bakanlık uygun buldu: Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devrediliyor
Bakanlık uygun buldu: Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devrediliyor
Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Kanalizasyondan yıllık 5 milyon liralık altın toplanacak
Kanalizasyondan yıllık 5 milyon liralık altın toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ilk kadın müdürü
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ilk kadın müdürü
Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıllık teravih hasreti meydana taştı
Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıllık teravih hasreti meydana taştı
Yangın kabusu geri döndü! 4 ilde orman yangını
Yangın kabusu geri döndü! 4 ilde orman yangını
Polisler kademeli olarak 8/24 mesaisine geçiyor
Polisler kademeli olarak 8/24 mesaisine geçiyor
Vaka sayıları açıklandı: 13 bin 367 yeni vaka, 45 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 13 bin 367 yeni vaka, 45 vefat
Yargıtay, işçinin 16 yıl boyunca izin kullanmaması 'hayatın olağan akışına' aykırı
Yargıtay, işçinin 16 yıl boyunca izin kullanmaması 'hayatın olağan akışına' aykırı
Rektörlükten doktorların kavgasına inceleme
Rektörlükten doktorların kavgasına inceleme
EGM'den Akşener'e: Haksızlık içeren sözlerini teessüfle karşılıyoruz
EGM'den Akşener'e: Haksızlık içeren sözlerini teessüfle karşılıyoruz
Yılın üçüncü enflasyon verileri 4 Nisan'da açıklanacak
Yılın üçüncü enflasyon verileri 4 Nisan'da açıklanacak
MEB'den yönerge: Okullarda görevli hemşireler nasıl çalışacak?
MEB'den yönerge: Okullarda görevli hemşireler nasıl çalışacak?
Ramazan yarın başlıyor: İlk sahur ve ilk iftar hangi ilde?
Ramazan yarın başlıyor: İlk sahur ve ilk iftar hangi ilde?
Türk Telekom, 'internete yüzde 67 zam yapıldı' iddialarını yalanladı
Türk Telekom, 'internete yüzde 67 zam yapıldı' iddialarını yalanladı
Türkşeker'den fahiş fiyata önlem: Ambalajlara fiyat basacak
Türkşeker'den fahiş fiyata önlem: Ambalajlara fiyat basacak
Erdoğan'dan gençlere tavsiye: Kağıda basılı kitabı çantanızdan eksik etmeyin
Erdoğan'dan gençlere tavsiye: Kağıda basılı kitabı çantanızdan eksik etmeyin
AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Hafta sonu etkili olacak
AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Hafta sonu etkili olacak
Bakan Özer açıkladı, taşımalı eğitime yüzde 30 zam geliyor
Bakan Özer açıkladı, taşımalı eğitime yüzde 30 zam geliyor
Hakim ve savcı yardımcılığı için düşünülen süre 3 yıl
Hakim ve savcı yardımcılığı için düşünülen süre 3 yıl
Adnan Oktar tahliyeleri kararı veren hakim ve savcılara inceleme
Adnan Oktar tahliyeleri kararı veren hakim ve savcılara inceleme
Bakan Bozdağ: Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadı
Bakan Bozdağ: Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadı
TSK'da son bir ay içerisinde 268 personel FETÖ'den ihraç edildi
TSK'da son bir ay içerisinde 268 personel FETÖ'den ihraç edildi
'Martta markette 40 üründen 34'ünün fiyatı arttı, 6'sının azaldı'
'Martta markette 40 üründen 34'ünün fiyatı arttı, 6'sının azaldı'
Ukrayna'daki Türk öğrencilere yatay geçiş hakkı
Ukrayna'daki Türk öğrencilere yatay geçiş hakkı
Altının gram fiyatı 912 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 912 lira seviyesinden işlem görüyor
DSP, yeni kurulan partinin logosunun değiştirilmesini istedi
DSP, yeni kurulan partinin logosunun değiştirilmesini istedi
5 kg şekerleri marketlerden toplayıp daha pahalı sattılar
5 kg şekerleri marketlerden toplayıp daha pahalı sattılar
Mazota indirimden sonra sıra benzine indirim geliyor
Mazota indirimden sonra sıra benzine indirim geliyor
6'sı aktif görevde 12 iç denetçi/müfettişe FETÖ'den gözaltı
6'sı aktif görevde 12 iç denetçi/müfettişe FETÖ'den gözaltı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ilk kadın müdürü

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda (CSO) ilk kez kadın müdür göreve getirildi. Seçimle CSO müdürü olan flüt sanatçısı Sibel Ayhan Bayer, '1957'de CSO'nun kuruluşu hakkında 6940 sayılı yasa ve yönetmelik yürürlüğe girdiğinden beri her yıl martta seçimler yapılıyor. Bu kadar uzun sürede bir kadın müdürün olmaması ilginç. CSO'ya kadın eli değdi, diyebiliriz ama o kadın eli her zaman da var' dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 01 Nisan 2022 22:26
Yazdır
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ilk kadın müdürü

1826 yılında kurulan, geçmişi cumhuriyet öncesine dayanan, uluslararası düzeyde gerçekleştirilen konserlerle Türkiye'nin en değerli sanat kurumlarından olan CSO'da, 6940 sayılı yasa ve yönetmelik gereği her yıl yapılan yönetim kurulu seçimi, bu sene 2 Mart'ta gerçekleştirildi. Çoğu kadın sanatçılardan oluşan 5 kişilik yeni yönetim kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın seçim sonuçlarını onaylaması üzerine 29 Mart'ta göreve başladı. Seçim sonucunda CSO tarihinde ilk kez kadın müdür görev aldı. Flüt sanatçısı Sibel Ayhan Bayer, 1 yıl boyunca CSO müdürü olarak görev yapacak.

'5 KİŞİLİK YÖNETİM KURULUNDAN 3'Ü KADIN'

CSO tarihinin ilk kadın müdürü olan Sibel Ayhan Bayer, sanat hayatının 9 yaşında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Flüt Bölümü'nde başladığını söyledi. Bayer, "1957 yılında CSO'nun kuruluşu hakkında 6940 sayılı yasa ve yönetmelik yürürlüğe girdiğinden beri her yıl mart ayında seçimler yapılıyor. Her yıl müdür, müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyeleri değişiyor. Bu kadar uzun sürede bir kadın müdürün olmaması ilginç ama diğer orkestralarda oldukça başarılı kadın sanatçılarımız müdürlük görevlerini yaptılar.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nda 2 yıl müdürlük görevini üstlenmiştim. 'Kadın müdür' kısmının bile ifadede ayrımcılık olduğunu düşünüyorum; ama keşke daha önce de olsaymış, diyorum.

5 kişilik yönetim kurulundan 3'ü kadın. CSO'ya bir kadın eli değdi, diyebiliriz ama o kadın eli her zaman da var. Orkestramızda oldukça fazla kadın sanatçımız var. Kadınların idari konularda da oldukça yetenekli olduğunu düşünüyorum.

Yapı itibarıyla kadınların organize yetenekleri de çok gelişmiş oluyor. Daha hızlı hareket ediyoruz. Bu hızımızı yaptığımız işlere yansıtırsak projelerimize daha fazla hızlılık kazandırabiliriz" diye konuştu.

KIZI DA KONSERVATUVARLI

Kızının da Ankara Devlet Konservatuvarı Flüt Bölümü'nde olduğunu söyleyen Bayer, "Dinleyicilerimiz çocuklarını bu tarz kültür sanat etkinliklerine yönlendirebilirse çocuklarındaki eğilimi görebileceklerdir. İpek, evde ve konserlerde beni dinlediği için kendi kararıyla konservatuvara gitmeye karar verdi. Anne-baba olarak bizlerin yönlendirmesi değil de kendi isteğiyle ve yeteneğiyle onun üzerinde çalışarak geçmiş oldu. Bu nedenle çocuk dinleyicilerimizi de salonlarda görmek istiyoruz.

Provalarımız pazartesi günleri hafta başında başlıyor. Biz 5 gün boyunca her gün o haftanın eserlerini çalışıyoruz. Cuma sabahları da genel provamızı yapıyoruz. Genel prova biraz konser niteliği taşıdığı için onlar da burada gündüz bir konser dinlemiş oluyorlar. Cuma akşamları da konserimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Rektörlükten doktorların kavgasına inceleme
Rektörlükten doktorların kavgasına inceleme
AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Hafta sonu etkili olacak
AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Hafta sonu etkili olacak
Emniyetten, hızlı bir şekilde 12/24 çalışma sisteminden vazgeçin talimatı
Emniyetten, hızlı bir şekilde 12/24 çalışma sisteminden vazgeçin talimatı
Hakim ve savcı yardımcılığı için düşünülen süre 3 yıl
Hakim ve savcı yardımcılığı için düşünülen süre 3 yıl
TSK'da son bir ay içerisinde 268 personel FETÖ'den ihraç edildi
TSK'da son bir ay içerisinde 268 personel FETÖ'den ihraç edildi

Bu Habere Tepkiniz

KPSS-2022/6 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/6 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/6: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Emniyetten, hızlı bir şekilde 12/24 çalışma sisteminden vazgeçin talimatı

Emniyetten, hızlı bir şekilde 12/24 çalışma sisteminden vazgeçin talimatı

Emniyet Genel Müdürlüğü polislerin 8/24 çalışma sistemine geçmesini istedi
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Danıştay hafif disiplin cezası uygulamasına açıklık getirdi

Danıştay hafif disiplin cezası uygulamasına açıklık getirdi

Danıştay 8. Dairesi, .. Rehabilitasyon Merkezinde psikolog olarak görev yapan davacının 657 sayılı Kanun'un 125/D-f maddesi uyarınca bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili açılan davada bir alt disiplin cezası uygulamasına açıklık getirdi.
5510 sayılı Kanuna tabi memurlarda isteğe bağlı sigortalılık sistemi nasıldır?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlarda isteğe bağlı sigortalılık sistemi nasıldır?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar isteğe bağlı sigortalı olabilirler, ancak fiilen memurluk yapılmadan kazanacakları bu süreleri esnaflık statüsünde geçen süre olarak değerlendirilir.
Anayasa Mahkemesi FETÖ'den atılan 1416'lara ilişkin kararını verdi

Anayasa Mahkemesi FETÖ'den atılan 1416'lara ilişkin kararını verdi

Anayasa Mahkemesi, terör örgütlerine veya devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesi ile öğrencilikle veya mecburi hizmetle yükümlü bulundukları süre içerisinde kadrolarıyla ilişiği kesilenler hakkında 1416 sayılı Kanun'un geçici 4. maddesi hükümlerinin uygulanmayacağı hükmüne ilişkin kararını verdi.
Öğretim üyesi ilanlarında ek koşul nedir? özel koşul nedir?

Öğretim üyesi ilanlarında ek koşul nedir? özel koşul nedir?

Öğretim üyesi alımlarında ek koşul-özel koşul krizi derinleşiyor!
MEB'den ödül verilmesindeki kotaya dair önemli açıklama

MEB'den ödül verilmesindeki kotaya dair önemli açıklama

Ödülde il kotasına takılanlar gelecek yıla aktarılacak
CB, iç denetçi kadro ihdasında belirsizliği gidermeli!

CB, iç denetçi kadro ihdasında belirsizliği gidermeli!

İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından kurumlara İç Denetçi kadrosu verilmesine rağmen Cumhurbaşkanlığı tarafından kadro ihdası yapılmadığı için atama yapılamıyor!
Zorunlu ders yükünü tamamlamayan öğretim görevlisinin ilişiği kesilebilir mi?

Zorunlu ders yükünü tamamlamayan öğretim görevlisinin ilişiği kesilebilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, 2547 sayılı Kanunda öğretim görevlileri için belirlenen zorunlu ders yükünü tamamlayamayan kişinin ilişiğinin kesilmesine dair işlemi iptal etti!
Öğretim üyesi ilanlarını etkileyecek önemli karar!

Öğretim üyesi ilanlarını etkileyecek önemli karar!

Anayasa Mahkemesi, öğretim üyesi alım ilanlarında yer verilen ek koşulların YÖK onayına tabi olduğu, bu kurala uymadan ilan edilen kadroların yargı makamlarınca iptal edilebileceğine karar verdi!
Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak. Son başvuru 15 Nisan 2022.
Kara Tahta 2.Bölüm Fragmanı

Kara Tahta 2.Bölüm Fragmanı

Kara Tahta 2.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kara Tahta dizisinin yeni bölümü 6 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 206 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 206 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 206 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 25 Nisan 2022.
İşte haftada dört gün çalışmayı benimseyen ülkeler

İşte haftada dört gün çalışmayı benimseyen ülkeler

Covid-19 nedeniyle uygulanan karantina önlemleriyle birlikte dört günlük çalışma haftası dünyanın birçok ülkesinde yaygınlaşıyor. İşte çalışanların aynı maaşı, iş verenlerin de değişmeyen çalışma saatiyle aynı verimi aldıkları sistem olarak birçok ülke tarafından uygulamaya konan dört günlük çalışma haftasına geçen ülkeler...