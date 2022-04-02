Ramazan'da et fırsatçılığına geçit yok! Fiyatlar iki hafta içinde yüzde 10 inecek

Her Ramazan büyük spekülasyonlara neden olan et fiyatlarında bu yıl fırsatçılara geçit verilmedi. Bugün başlayan Ramazan öncesi alınan tedbirlerle et fiyatlarının artmasının önüne geçildi.

Fiyatlar yüzde 10 gerileyebilir

Önce hayvan ve et ihracatının yasaklanması, ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Tarım Bakanlığı'na "TİGEM çiftliklerindeki kesimlik hayvanları piyasaya sürelim. Türkiye'nin dört bir yanına ekiplerini gönder, elinde kesimlik hayvanı olanlardan biz bu hayvanları da alalım" talimatıyla et arzı artırıldı.

Bu girişimlerle fiyat artışlarının önüne geçildiğini anlatan sektör temsilcileri, Ramazan ayı boyunca fiyatların stabil gideceğini, hatta ikinci haftadan sonra durağanlaşan talebe bağlı yüzde 5 ila 10 arasında fiyat gerilemesi yaşanabileceğini söylüyor.

Üretici rahatladı

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, her Ramazan öncesi et fiyatlarında spekülatif artışların yaşandığına dikkat çekerek, "Ancak bu Ramazan öncesi alınan tedbirlerle buna geçit verilmedi. Başkan Erdoğan'ın 'kesimlik hayvanı satın alın' talimatı besiciye güven verdi. Bu talimatla devletin arkasında olduğunu hisseden üretici rahatladı. Bu durum piyasayı da motive etti, fiyat artışının da önüne geçti. Et üzerinden operasyon yapmak isteyenlere de ayar verildi" dedi. Dünyada gıda fiyatlarında hızlı bir artış yaşandığına dikkat çeken Tunç, "Hububat bakliyat fiyatlarının yanı sıra et fiyatları da artıyor. Avrupa'da karkas etin alım fiyatı üreticide yüzde 50 arttı. Ülkemizde de et fiyatlarında artış yaşandı. Et fiyatı maliyetleri karşılamıyordu. Artışla olması gereken seviyeleri yakaladı. Şu anda karkas etin kilogram fiyatı piyasada 85-90 TL arasında seyrediyor. Kuşbaşı kilogram fiyatı 140, kıyma kilogram fiyatı ise 130 TL" diye konuştu.

Ramazan'ın ilk haftasında et talebinin arttığını anlatan Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan da, "Türkiye'nin yıllık 1 milyon ton et tüketimi var. Bu da günde ortalama 3 bin tona tekabül ediyor. Bu özellikle Ramazan'ın ilk 10 günü 4 bin tonlara yükseliyor" dedi.

Yüzde 5 - 10 gerileyebilir

Hükümetin özellikle hayvan ihracatını yasaklamasının çok önemli olduğunu aktaran Yücesan, bunun da et fiyatlarındaki tırmanışı durdurduğunu kaydetti. Yücesan, "Şu anda et fiyatlarında herhangi bir artış yok. Stabilizasyon sağlandı. Hatta Ramazan'ın ikinci haftasından itibaren fiyatlar yüzde 5 ila 10 arasında gerileyebilir" ifadelerini kullandı.

Betül Alakent