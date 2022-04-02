MSB: Kandil'de 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 4 terör örgütü PKK/YPG mensubu, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Nisan 2022 11:05
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarına kararlılıkla devam edeceği belirtildi.
Paylaşımda Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 4 terör örgütü PKK/YPG mensubunun, SİHA ile etkisiz hale getirildiği kaydedildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız