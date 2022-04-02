Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı
Eklenme : 02 Nisan 2022 12:45
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 30 Mart'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 7'si serbest bırakıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız