Kahramanmaraş'ta bulduğu altınları sahibine teslim eden simitçi ödüllendirildi

Kahramanmaraş Ahilik Hareketi Derneği, bir süre önce Cumhuriyet Mahallesi'nde simit arabasıyla giderken bulduğu poşetteki 6 yarım ve 12 çeyrek altını sahibine teslim eden 45 yaşındaki Hacı Ahmet Arslan'ı ödüllendirmek için dernek binasında tören düzenledi.

Dernek Başkanı Kadir Şentürk, yaptığı konuşmada, simit satıcısı Arslan'ın "Ahice" bir davranışta bulunduğunu söyledi.

Arslan'ın evlatlarını okutmanın gayretinde olduğunu anlatan Şentürk, Arslan'ın gururları okşayan davranışı üzerine kendisine Ahilik Onur Ödülü verildiğini belirtti.

Hacı Ahmet Arslan da ödül almaktan mutluluk duyduğunu ancak altının sahibinin bulunmasının kendisini daha çok sevindirdiğini kaydetti.