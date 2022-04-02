Hırsızlık için girdikleri evden aldıkları anahtarla otomobili çaldılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Mart'ta Hürriyet Mahallesi'ndeki bir evden cep telefonu ve araç anahtarı alınarak park halindeki otomobilin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 3 şüphelinin kiraladığı araçla adrese geldiğini, evden hırsızlık yaparak, Z.T'ye ait park halindeki aracı da çalıp kaçtıklarını tespit etti.

Araç plakasından kimlik bilgilerine ulaşılan şüpheliler O.Y, E.İ. ve E.E, Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde yakalandı.

Şüphelilerin, daha önceden de benzer suçlardan emniyette kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, "oto hırsızlığı" ve "evden hırsızlık" suçlarından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.