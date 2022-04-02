Erdoğan: Vicdansızlık yaparak milletin geçimine göz dikenlere acımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Malatya büyüdükçe, geliştikçe, araç sayısı çoğaldıkça, merkezle bağlantılı istikametlerdeki trafik yoğunluğu da artmıştır. İlk kısmının açılışını yapacağımız Malatya Çevre Yolu projesi ile işte bu güzergahtaki trafiği rahatlatıyor, şehrin hayat kalitesini yükseltiyoruz. Bağlantı yoluyla birlikte 53,5 kilometre uzunluğa sahip çevre yolumuzun üzerinde 12 kavşak köprüsü, 5 alt geçit, 3 demiryolu köprüsü, 4 hidrolik köprü yer alıyor. Gölbaşı ayrımından başlayıp Pütürge Kavşağına kadar uzanan bu yolun açılışını yapacağımız ilk kısmı, 26 kilometrelik bölümden oluşuyor. Bu yolla şehir merkezindeki trafiği rahatlatarak vakitten yılda 89 milyon lira akaryakıttan 97 milyon lira tasarruf sağlayacak, ayrıca karbon salınımını 19 bin tonun üzerinde azaltacağız.

Toplam yatırım bedeli 1 milyar 128 milyon lira olan projenin açılışını yapacağımız kısmı yaklaşık 400 milyon liralık harcamayla tamamlanmıştır. Malatya'nın ulaşımda emrine sunulan bu imkanı en iyi şekilde değerlendirerek her alanda ülkemize sağladığımız katma değeri artıracağına inanıyorum. Çevre yolumuzun şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, yapımında emeği geçen bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum.

"Yeni ve daha büyük atılımlar için gereken altyapıyı kurduk"

Dünyanın salgından savaşa, göçten ayrımcılığa, enerji ve gıdanın başını çektiği ekonomik sarsıntılardan sosyal karmaşalara kadar nice krizlerle boğuştuğu bir dönemden geçiyoruz. Bu muhataralı süreçten ülkemizi adaletin, hakkaniyetin, huzurun, refahın sembolü olarak çıkarmak ve hedeflerine ulaştırmak için var güçle çalışıyoruz. Eser ve hizmet siyasetimizle, vatan topraklarının her karışında hem geçmişin ihmallerini telafi ettik hem de yeni ve daha büyük atılımlar için gereken altyapıyı kurduk.

Şu anda özellikle bu çevre yolu inanıyorum ki bizim sadece Malatya'mıza değil, tüm Türkiye'ye bir hediye ve bu ramazan ayında bir müjde olarak veriyoruz. Ülkemizdeki tüm ayrımcılıklar gibi yatırımlardaki ayrımcılıkları da ortadan kaldırarak vatandaşlarımızın tamamına hizmet veren eserler inşa ettik. Üstelik bunları içeride ve dışarıda önümüze çıkarılan pek çok olumsuzluğa rağmen başardık.

"Ülkemizi sağ salim bugünlere getirdik"

Bilindiği gibi bölgemizin farklı bölgelerinde bir süredir iç çatışmalar, işgaller, siyasi ve sosyal çalkantılar yaşanıyor. Türkiye'yi de sosyal fay hatlarını harekete geçirmekten, terör örgütlerini üzerimize salmaya, darbe girişimlerinden gizli açık ambargolara kadar nice tuzaklarla bu karanlık senaryoların içine çekmek istediler. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu oyunların hepsi de bozularak ülkemizi sağ salim bugünlere getirdik. Ancak önümüzde hala aşmamız gereken sıkıntılar var.

"Fahiş kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz"

Bir süredir ekonomimiz döviz kuru hareketlerinin, faiz tartışmalarının, tüm dünyanın sorunu olan enflasyondaki yükselişin tehdidi altındadır. Enerji ve gıda başta olmak üzere küresel mal fiyatlarında yaşanan aşırı artışlar bizi de etkilemektedir.

Kimi kesimlerin vicdansızlığa varan açgözlülüğü eklendiğinde vatandaşlarımız bakımından gerçekten sıkıntılı bir tablo ortaya çıkmaktadır. Hem fiyatlaması küresel düzeyle yapılan ürünlerin yol açtığı dengesizliklerle hem de fahiş kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem fiyatlaması küresel düzeyde yapılan ürünlerin yol açtığı dengesizliklerle hem de fahiş kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz.

atandaşlarımızı küresel düzeyde artış gösteren elektrik ve doğal gaz fiyatlarından korumak için geçtiğimiz yıl 165 milyar liralık sübvansiyon yaptık. Bu yıl da hanelerde kullanılan elektrik ve doğal gaz faturalarının önemli bir kısmının yükünü devlet olarak biz üstleniyoruz. Sadece enerjide vatandaşlarımıza yıl sonuna kadar geçen yılın 2 katına varan bir destek sağlamış olacağız.

"Milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız

Gıda maddelerinin fiyatlarında maliyetler dışında kalan artışları yakından takip ediyoruz. Fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız

Böyle dönemler hep birlikte fedakarlık yapmamız, hep birlikte günlük kazancımızı değil ortak geleceğimizi düşünmemiz gereken dönemlerdir. 3 kuruş fazla kazanmak uğruna milletin huzuruna özellikle göz dikenler aslında en büyük zararı kendilerine vermektedir. İlgili bakanlıklarımız ve kurumlarımız bu çerçevede denetimden mevzuat hazırlığına kadar yoğun bir çalışma içindedir. İnşallah bunların etiketlere yansımalarını en kısa sürede görmeye başlayacağız.

"2023'te ülkemizi bambaşka bir yere taşıyacağız"

Baharın gelmesiyle işimizin daha da kolaylaşacağını umuyorum. Tarım, turizm ve inşaat sektörlerindeki hareketlenme, istihdamı olumlu yönde etkileyecektir. Türkiye bu yaz itibarıyla hem uluslararası alanda gücünü ve itibarını artırmış hem de içeride hayat pahalılığıyla mesafe katetmiş olarak yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla hedeflerine doğru daha hızlı adımlarla ilerlemeye başlayacaktır. Milletimden sabırlı olmasını, bize güvenmesini, sanayiciyse fabrikasına, tüccarsa pazarına, çiftçiyse toprağına, esnafsa tezgahına, çalışansa işine, öğrenciyse dersine, memursa vazifesine daha sıkı sarılmasını istiyorum. Rabbimiz bize insanın ancak çalıştığının karşılığı vardır buyuruyor. Hep birlikte daha çok çalışacağız, ülkemize daha güçlü şekilde sahip çıkacağız, birbirimize daha çok güveneceğiz ve Allah'ın izniyle 2023'te ülkemizi bambaşka bir yere taşıyacağız.

Malatya'dan da bu kritik dönemde farkını, liderliğini, gayretini, vefasını en üst seviyede göstermesini diliyorum. Bugüne bizi hiç yalnız bırakmayan Malatya'nın 2023'te çok daha güçlü şekilde bize yoldaş olmayı sürdüreceğine inanıyorum.