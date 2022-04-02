Babasına kızıp 10 araca çarptı

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan lüks bir sitenin önünde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı babasına sinirlenen kişi, siteden çıkarak aracına bindi ve ardından da aracıyla çevrede bulunan diğer araçlara tek tek çarptı.

Yaşlı babasını az kalsın eziyordu

Oğluna engel olmaya çalışan baba ise olay sırasında ezilmekten son anda kurtulurken aracından inen oğlunun saldırısına da uğradı.

10 aracın hurdaya döndüğü o anlar site sakinlerinden cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.