Babasına kızıp 10 araca çarptı
Diyarbakır'da park halindeki 10 aracı hurdaya çeviren bir kişi, kendisine engel olmaya çalışan babasına da saldırdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 02 Nisan 2022 17:38
Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan lüks bir sitenin önünde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı babasına sinirlenen kişi, siteden çıkarak aracına bindi ve ardından da aracıyla çevrede bulunan diğer araçlara tek tek çarptı.
Yaşlı babasını az kalsın eziyordu
Oğluna engel olmaya çalışan baba ise olay sırasında ezilmekten son anda kurtulurken aracından inen oğlunun saldırısına da uğradı.
10 aracın hurdaya döndüğü o anlar site sakinlerinden cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız