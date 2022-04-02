İstanbul Üniversitesi öğrencileri ramazan hilalini gözlemledi

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, programın ilk bölümü olan "Kadim Dönemde Ramazan Hilalini Gözlemleme" konsepti, Beyazıt Yangın Kulesi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte, kadim dönemde bugünün astronomik aletleri olmadan çıplak gözle rasadın mümkün olup olmadığına ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.

Bu kapsamda İÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İsmail Latif Hacınebioğlu, kadim dönemdeki uygulamalardan bahsederek meselenin matematiksel yönünü anlattı.

Etkinliğin "Modern Dönemde Ramazan Hilalini Gözlemleme" konseptiyle Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezinde düzenlenen ikinci bölümünde, Doç. Dr. Hasan H. Esenboğa ramazan hilaline dair sunum gerçekleştirdi. İÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. M. Selman Çalışkan da Kur'an-ı Kerim bağlamında Ru'yet-i Hilal konusuna ilişkin bilgi verdi.

Ayrıca programda, Ay'ın evreleri, astronomik çalışmalar, din-uzay ilişkisi, Kur'an-ı Kerim bağlamında bilimsel çalışmalar gibi birçok konu ele alındı.

Programın kapanışında İÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Necmettin Gökkır tarafından konuya ilişkin açıklamalar yapıldı.

Öğrencilerin ramazan hilaline ilişkin edindiği teorik bilgileri pratikte tecrübe etme imkanı bulduğu program, arazide çıplak gözle yapılan yıldız gözlemiyle sona erdi. ???????