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Bakan Kasapoğlu, 11. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, grekoromen stilde 11. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i kutladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Nisan 2022 22:48
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Bakan Kasapoğlu, 11. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i tebrik etti

Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanarak 11. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i kutluyorum. Avrupa Şampiyonu olarak bizleri yine gururlandıran Rıza Kayaalp'in başarılarının devamını diliyorum. Grekoromen stilde 77 kiloda gümüş madalyanın sahibi olan Yunus Emre Başar ile bronz madalya kazanan 55 kilo güreşçimiz Emre Mutlu ile 63 kilo güreşçimiz Ahmet Uyar'ı da tebrik ediyorum. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada mücadele eden sporcularımıza da başarılar diliyorum."

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