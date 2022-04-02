Erdoğan, Avrupa şampiyonu Kayaalp'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i, gümüş madalya kazanan Yunus Emre Başar ve bronz madalyala kazanan Emre Mutlu ile Ahmet Uyar'ı tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 11'inci kez Avrupa Şampiyonu olan milli sporcumuz Rıza Kayaalp ile aynı turnuvada gümüş madalya kazanan Yunus Emre Başar ve bronz madalyaların sahibi olan Emre Mutlu ile Ahmet Uyar'ı canıgönülden tebrik ediyorum."