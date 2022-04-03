Kamuya iş yapan müteahhitler: Bu zamlara dayanmak mümkün değil batıyoruz

Kamuya iş yapan yaklaşık 40 bin müteahhitten 'batıyoruz' feryadı geldi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; Kamu Müteahhitleri Platformu Sözcüsü Ali Adıgüzel, inşaat maliyetlerinin yüzde 400-500 gibi olağanüstü oranlarda artmasına rağmen yüzde 3 ila 5 oranında fiyat farkı verildiğini, çözüm gelmemesi halinde yüzlerce, binlerce müteahhidin batacağını söyledi.

İnşaattaki sıkıntının sadece müteahhitleri değil, zincirleme olarak 250'den fazla sektörü, kredi veren bankaları ve 2.5 milyon inşaat işçisini zora sokacağını belirten Adıgüzel, "30 yıldır bu sektördeyim, hayatımda böyle zam furyası görmedim. Her gün çok sayıda arkadaşımızın konkordato ilan ettiğini, teminatını yaktığını, battığını duyuyoruz, moralimiz bozuluyor, mücadele gücümüz azalıyor" dedi. Adıgüzel, kamuya yol, konut, bina, köprü gibi çeşitli inşaat işleri yapan müteahhitlerin tamamının zora düştüğünü, 4-5 kat artan maliyetleri kimsenin karşılayamayacağını söyledi.

SORUMLU DEĞİL MAĞDURUZ

İşi aldıktan sonra bütün girdi maliyetlerinin yüzde 500'e varan oranlarda arttığına işaret eden Adıgüzel, "Zamlar daha nerelere gider bilmiyoruz. Her gün zam geliyor, zararımız her gün katlanıyor. Devlet, 'Madem ihaleyi aldınız, ne yapın edin, varınızı, yoğunuzu satın, gerekirse bitin, yok olun ama işi bitirin' diyemez. Bugün evimizi geçindirebiliyoruz. Ancak feryadımız duyulmazsa evimizi bile geçindiremez hale düşeriz. Bu zamları biz yapmadık. Bizler bu tablonun sorumlusu değil mağdurlarıyız" dedi.

Bütçede para yok diye ödeme yapmıyorlar

Ali Adıgüzel, müteahhitlerin üstlendiği işin toplam büyüklüğünün 180 milyar lira civarında olduğunu, gerçek fiyat farkının karşılanması için devletin en az 200 milyar lira fark ödemesi gerektiğini, ancak bugüne kadar sadece 9.5 milyar lira verildiğini söyledi. Adıgüzel, "İlgili bakanlar bütçede para yok diye bize ödeme yapmak istemiyor. Devlet bu işin altından kalkamıyorsa biz nasıl kalkalım. Varını yoğunu kaybeden insanlar artık canından vaz geçecek hale geldi. Herkes bir umut ışığı bekliyor" dedi.

Ya para verin ya tasfiye edin



Ali Adıgüzel, müteahhitlere ya dinamik fiyat farkı ödenmesini ya şartsız tasfiye hakkı verilmesini ya da süre uzatımına gidilmesini istediklerini, bu taleplerini ilgili tüm bakanlıklara ilettiklerini söyledi. Bütçede para olmaması durumunda devlet tahvili verilerek de sorunun çözülebileceğini belirten Adıgüzel, bu işten kurtulan müteahhitlerin bir daha devletle iş yapmayacağını ifade etti.