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Gönüllü öğrenciler okulun mutfağında ihtiyaç sahiplerine iftar için yemek pişiriyor

Bursa'da, Osmangazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden bir grup gönüllü öğrencinin okulun mutfağında iftar için hazırladıkları yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Nisan 2022 11:28
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Gönüllü öğrenciler okulun mutfağında ihtiyaç sahiplerine iftar için yemek pişiriyor

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı'nda eğitim gören 9 öğrenci, ramazan ayında öğretmenlerinin aralarında para toplayıp temin ettiği malzemelerle her gün yemek hazırlıyor.

Öğretmenlerin gözetiminde okulun mutfağında pişirilen yemekler, okulun bulunduğu mahallede iftar öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerine teslim ediliyor. Sosyal sorumluluk projesi, ramazan sonuna kadar sürecek.

Okul Müdürü Nur Tutkun, AA muhabirine, bu çalışmayı Milli Eğitim Bakanlığının "Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında başlattıklarını söyledi.

Yardım yapılacak ailelerin, lisenin sosyal yardımlaşma ekibindeki öğretmen ve öğrenciler tarafından, okulun bulunduğu mahallenin muhtarıyla bağlantı kurularak belirlendiğini ifade eden Tutkun, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz, 'Bu projede yer almak istiyoruz' diye birbirleriyle yarıştı. Bu bizi daha da motive etti. Bu projede 9 öğrencimiz çalışma gerçekleştiriyor. Malzemeleri yine okulumuzun personeli, öğretmeni, kendi aramızda para toplayarak temin ediyoruz. Yemekleri, alan şefimizin, öğretmenlerimizin eşliğinde öğrencilerimiz hazırlıyor. Yemekler paketlenerek, öğretmenlerimiz ve personelimiz kanalıyla ailelere ulaştırılıyor."

- "İnsanların gülümsemelerini görmek dünyadaki en güzel şey"

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Ahmet Azizoğlu ise projenin tamamen gönüllülük üzerine kurulduğunu dile getirdi.

Öğretmenlerin finansman konusunda çok istekli olduğunu aktaran Azizoğlu, "Bütçemiz bir günde tamam oluyor. Öğretmenlerimiz gönlünden koptuğunca maddi desteklerini sağlıyorlar. Bu da öğrencilerimize ve bize çok iyi bir enerji veriyor." dedi.

Azizoğlu, birlikten gelen güçle ortaya çok güzel ve lezzetli yemeklerin çıktığını anlattı.

Günlük 50 kişilik yemek hazırladıklarını ifade eden Azizoğlu, "Öğrenciler burada yemek yaparak kendilerini çok geliştiriyorlar ve yemekleri sürekli yaptıkları için öğrenmeleri daha kalıcı hale geliyor. Bu sayede mesleklerine karşı sevgileri, inançları daha yüksek seviyeye geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

11'inci sınıf öğrencisi Tülin Gülen, bu faaliyette yer almaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Gülen, "Projeyi aileme söylediğimde, 'Kesinlikle katılmalısın, insanlara yardımcı olmalısın' gibi bir yaklaşım aldığım için 'Ben de bu projede kesinlikle olmalıyım, benim de çorbada bir tuzum olmalı' diye düşünerek bu projede yer aldım. Bölümde öğrendiklerimizi pekiştiriyoruz, toplu yemek yapıyoruz. Hele ki insanların gülümsemelerini görmek bence dünyadaki en güzel şey."

Aynı sınıftan Sinem Bayrak da projede yer aldığı için mutlu olduğunu dile getirerek, meslek lisesinde okuyarak hem hayata hem de bölüme dair çok şey öğrendiğini belirtti.

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