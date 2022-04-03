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Borsa İstanbul'dan son 10 yılın en iyi ilk çeyrek performansı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 20,22 değer kazanarak son 10 yılın en iyi ilk çeyrek performansını gösterirken, analistler, kısa dönemde yeni rekorlar kırılabileceğini belirtiyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Nisan 2022 11:36
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Borsa İstanbul'dan son 10 yılın en iyi ilk çeyrek performansı

Küresel bazda "şahinleşen" merkez bankaları ve Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği risklere rağmen Borsa İstanbul, yılın ilk çeyreğinde yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Analistler, söz konusu yükselişte şirketlerin 2021'in 4. çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri karşılamasının ana unsurlardan biri olduğunu belirterek, dolar bazlı hala tarihi ucuz seviyelerde olan BIST 100 endeksinin cazibesini koruduğunu ifade etti.

BIST 100 endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 20,22 yükselerek 2.233,30 puana çıktı. Söz konusu değer kazancı, 2012'nin ilk çeyreğinden bu yana en güçlü ilk çeyrek performansına işaret etti.

Çeyreklik bazda 2019'dan bu yana ilk kez üst üste üç çeyreği artışla tamamlayan BIST 100 endeksi, martta haftalık kapanış rekoru da kırdı.

- BIST 100 endeksi, yerel para birimi bazında pozitif ayrıştı

Söz konusu dönemde gelişmiş ülke pay piyasalarına bakıldığında, sadece İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2'ye yakın artarken, ABD borsaları yüzde 4'ten, Almanya borsası yüzde 9'dan ve Fransa borsası yüzde 6'dan fazla değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yerel para birimi bazında gelişmiş ülke pay piyasalarının neredeyse tamamından pozitif ayrıştı.

BIST 100 endeksi dolar bazında yüzde 9,83 getiri sağlarken, yılın ilk çeyreğinde dolar bazında Brezilya'da Bovespa endeksi yüzde 34,8, Güney Afrika'da Top 40 endeksi yüzde 11,6, Suudi Arabistan'da Saseidx endeksi yüzde 16,2 ve Şili'de Ipsa endeksi yüzde 24,5 değer kazandı. Meksika'da Mexbol endeksi dolar bazlı yüzde 9,3 getiri sağlarken, Çin'de Şanghay endeksi yüzde 18,4 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, yılbaşından bu yana çoğunlukla gerileyen gelişmiş ülke pay piyasalarından daha iyi bir performans sergiledi.

Sektör bazlı bakıldığında, yılın ilk çeyreğinde en çok kazandıran yüzde 49,48 ile ulaştırma, en fazla kaybettiren ise yüzde 8,84 ile sigortacılık oldu.

İlk çeyrekte en çok kazandıran hisse senedi yüzde 270,63 ile İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, en fazla kaybettiren ise yüzde 30 ile ARD Bilişim Teknolojileri olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk çeyreğinde BIST 100'de işlem gören şirketlerin 82'si değer kazandı, 17'si ise değer kaybetti.

- "Çok daha olumlu bir noktada olduğumuzu söylemek mümkün"

Işık Menkul Stratejisti Volkan Dükkancık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Borsa İstanbul'un ilk çeyrek performansına baktığımızda, yılbaşındaki görünüme göre çok daha olumlu bir noktada olduğumuzu söylemek mümkün." ifadesini kullandı.

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Türkiye'nin, ilk çeyrekte benzer ülkelerden olumlu anlamda ayrıştığını gözlemlediklerini belirten Dükkancık, "Ama hareket yine 2022'nin genel stratejisine uygun olarak hisse bazlı ve bolca hisse rotasyonlarının yaşandığı bir trende sahne olmuş durumda, 2022'nin geneli için de buna benzer durumların yaşanabileceğini düşünüyoruz." dedi.

İlk çeyrekte yaşanan bu performansta bilanço etkilerinin önemli rol oynadığını vurgulayan Dükkancık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası artan enflasyonist ortamdan yararlanan şirketlerin de bu süreçte ön planda kalmaya devam ettiğini söyledi.

2021'in son çeyreğinden devralınan beklentilerin 2022'nin ilk çeyreğine de sirayet ettiğini bildiren Dükkancık, Ereğli Demir Çelik ve Kardemir gibi şirketlerin marjlarında yarattığı olumlu gelişmelerin bu hisseler ve demir-çelik sektörünün yine ön planda kalmasını sağladığını kaydetti.

- "BIST 100 endeksinin önemli getiri sağlama potansiyeli barındırdığını düşünüyorum"

Volkan Dükkancık, Rusya-Ukrayna savaşının, başta Fed ve Avrupa Merkez Banaksı (ECB) olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının "birazcık ayaklarını gazdan çekmesine" neden olduğunu, savaşın ortadan kalkmasıyla merkez bankalarının daha da agresifleşebileceğini söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşına değinen Dükkancık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burada jeopolitik anlamda Türkiye; Batılı ülkelere önemini attığı adımlarla ortaya koymuşken, eğer bunu ekonomi alanında aklıselim ve güçlü söylemlerle destekleyebilirsek, yabancı yatırımcılara yönelik güven ortamını sağlayabilecek güçlü söylemler geliştirebilirsek bu süreçten oldukça pozitif bir kazanımla çıkabileceğini düşünüyoruz. Bunun kısa vadede tüm TL varlıklara yansımasını özellikle enflasyonist ortamda ve kur cephesinde göremesek de BIST 100 cephesinde karşılığını fazlasıyla bulacağını düşünüyorum. Mayıs, haziran aylarındaki volatil süreci atlattıktan sonra gelebilecek ekonomik adımlarla birlikte eğer yabancı yatırımcıya bu güveni sağlayabilirsek, şu anda defter değerlerinin yarısından değer gören şirketlerin, en azından defter değerlerine çıkmalarıyla birlikte BIST 100 endeksinin, hem TL bazında yeni zirvelere yelken açabileceğini hem de bir noktadan itibaren dolar bazında yatırımcılara önemli getiri sağlama potansiyeli barındırdığını düşünüyorum."

- "Borsa İstanbul'un performansı beklentilere göre oldukça iyi"

Vakıf Yatırım, Yatırım Danışmanlığı ve Portföy Yönetimi Direktörü Altan Aydın da ilk çeyrekte Borsa İstanbul'un performansının beklentilere göre oldukça iyi olduğunu ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşına değinen Aydın, BIST 100 endeksinin hem uluslararası piyasalardan hem de benzer endekslerden çok daha güçlü durduğunu, Türkiye'nin özellikle Rusya-Ukrayna arasında hem arabulucu görevi görmesi hem de bazı NATO ülkeleriyle ilişkilerinin öncesine göre biraz daha iyiye gitmesinin bu durumda etkili olduğunu söyledi.

Bankacılık, petrol, rafineri, havacılık ve perakende gibi sektörlerde ilk çeyrek bilançolarını yine iyi beklediklerini ifade eden Aydın, "Nisanın ilk haftası, kur korumalı mevduat dönüşleri var ve buradaki paraların nereye gidebileceği yönünde yine bir bekleyiş var. Bunun bir kısmının borsaya, yani BIST 30 endeksi hisselerine gelebileceğini düşünüyorum." dedi.

- "Takriben 2.350-2.500 bölgesine doğru bir yükseliş görebiliriz"

Altan Aydın, banka bilançolarında geçen yıla göre ciddi artış beklediklerini aktararak, özellikle ilk çeyreğe bakıldığında bankaların geçen yılın ilk çeyreğinden yüzde 50 daha fazla kar açıklama potansiyeli taşıdığını, bunun da bankacılıkla beraber diğer sektörlere ve endekse pozitif yansıyabileceğini düşündüğünü kaydetti.

Aydın, mayıs ve sonrasının biraz belirsiz ve zayıf geçebileceğini ifade ederek, yılın ikinci yarısına ilişkin görüş belirtmek için hem enflasyonu hem de Rusya-Ukrayna savaşını yakından takip etmekte fayda olduğunu söyledi.

Mart başında olduğu gibi hala yeni zirve beklentisi olduğunu belirten Aydın, "Yeni zirvenin ardından yeni bir dalgalanma görebiliriz. Takriben 2.350-2.500 bölgesine doğru bir yükseliş görebiliriz ama buralarda yavaş yavaş bir zorlanma ihtimali de var." diye konuştu.

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