MSB paylaştı: Mayınlar böyle temizleniyor

Batı Karadeniz'de deniz karakol uçağı, helikopter, insansız hava aracı (İHA) ile havadan gerçekleştirilen mayın gözetleme faaliyetlerine denizden ise mayın avlama gemisi ve karakol gemileri destek sağlıyor. Engin ve Aydın sınıflarındaki mayın avlama gemileri sonar sistemleri ve insansız su altı araçları ile mayınla mücadele konusunda önemli görevler üstlenirken, mayınların tespitinde hafif otonom sualtı cihazı da kullanılıyor. Mayının tespitinin ardından ise imha görevi için sıra SAS timlerine geliyor.

Mayının tespit edildiği bölgenin özelliğine göre gemiden veya helikopterden indirilen timler, ilk olarak emniyeti sağlıyor. Bölge emniyetinin alınmasının ardından SAS timleri mayınları imha ediliyor.



Milli Savunma Bakanlığından sürüklenen mayınlarla ilgili dün yapılan açıklamada, Karadeniz'de mayın gözetleme faaliyetlerinin havadan ve denizden devam ettiği, SAS timlerinin yüksek hazırlık durumuna geçirildiği, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Romanya ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri dahil olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak gerekli tedbirlerin alınmasına devam edildiği ifade edilmişti.