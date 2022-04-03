Bakan Kasapoğlu'ndan Yılmaz Erkangil için taziye mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden Tenis Milli Takımı'nın eski antrenörlerinden Yılmaz Erkangil için taziye mesajı yayımladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Nisan 2022 15:43
Kasapoğlu, mesajında, "Milli tenisçimiz ve milli takım antrenörümüz Yılmaz Erkangil'in vefat haberini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Merhum Yılmaz Erkangil'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız