İETT şoförüne saldıran Burak Yörük'ten özür

Oyuncu Burak Yörük, İETT şoförü ile trafikte yaşadığı tartışma sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Burak Yörük, "İşim dışında böyle bir olayla gündeme geldiğim için çok üzgünüm ve yaşananlardan ötürü herkesten özür dilerim" dedi.

Oyuncu Burak Yörük, İstanbul Kavacık'ta İETT otobüs şoförü ile tartışma yaşamıştı. Cep telefonu kamerası ile görüntülenen olay sonrası Yörük, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Burak Yörük'ün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Birçok haber sitesine ve sosyal medyaya konu olan görüntüler ile ilgili açıklama yapmak istiyorum. Öncelikle şiddetin her türlüsüne karşı olduğumu belirtmek isterim. İşim dışında böyle bir olayla gündeme geldiğim için çok üzgünüm ve yaşananlardan ötürü herkesten özür dilerim.

Kız arkadaşımı trafikte zor durumda bırakan, sıkıştıran ve yetmiyormuş gibi yanımızdan geçerken küfürler eden bir otobüs şoförüyle girmiş olduğumuz sözlü tartışma, beyefendinin tahrikleri, küfürleri ve sonrasında da beni dışarıya çağırmasıyla büyüdü.

Doğru olan kendisiyle hiç muhatap olmadan polise haber verip şikayetimi yapmaktı. Ancak tartışma kendisinin beni camdan içeri çekmesiyle fiziksel bir mücadeleye dönüştü ve bu noktaya geldi. Olaya müdahale eden polis memurları trafiği tıkamamak adına olayın aslının takibini yol kenarında yaptı.

Medyaya düşen görüntülerde maalesef olayın başlangıç anları bulunmuyor. Dolayısıyla bu haliyle kesinlikle yanıltıcı bir durum ortaya çıkıyor. Tüm samimiyetimle yaşanan bu talihsiz durumun içinde olduğum için herkesten tekrar özür dilerim."

GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde rol alan oyuncu Burak Yörük'ün trafikte tartıştığı otobüs şoförüne saldırdığı anlar medyaya yansımıştı. Buna göre, olay yerine gelen polislerin tutmasına rağmen sinirlerine hakim olamayan ünlü oyuncu, otobüsü yumruklamaya devam etmiş, polisler tarafından aracına bindirilmişti.

Saldırıya uğrayan otobüs şoförü şikayetçi olduğunu söylemiş, ancak hakkında herhangi bir işlem yapılmayan oyuncu olay yerinden uzaklaşmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan kavga görüntülerinin ardından ünlü oyuncu tepkilerin hedefinde yer almıştı.