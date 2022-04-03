Şehir içi ulaşımda tek kart dönemi

12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nın Türkiye'nin ulaştırma ve haberleşme alanındaki en büyük organizasyonu olduğunu, burada yapılan tüm konuşmaların ulaştırmaya yön vereceğini belirten Gülten, Türkiye Kart uygulamasına ilişkin şu bilgileri verdi:

Türkiye Kart uygulamamız da bir önceki şuralarda çokça tartışılmış ve kararları alınmış bir uygulamamız. Türkiye Kart, farklı şehirlerin kendi içerisinde kullandığı toplu ulaşım kartlarının tek bir ulaşım kartı haline dönüşmesini sağlayacak. Örneğin, İstanbul'da almış olduğunuz bir kartla Konya'daki toplu ulaşım araçlarına binebileceksiniz eğer Türkiye Kart özellikleri varsa..."

"Dünyada örnek bir teknoloji"

Türkiye'deki tüm belediyelere 'toplu ulaşım sistemlerini Türkiye Kart'ın tarif ettiği şema ve teknoloji ile revize edin, bütün kartlar birbirleriyle geçsin' diye davet yazısı gönderildiğini söyleyen Gülten, bu anlamda destek beklediklerini belirtti.

"Birçok belediye ile de anlaşmamızı yaptık ve teknik entegrasyonumuzu tamamlamış durumdayız. Konya'da bu işlemlere başladık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yapmış olduğu tüm toplu ulaşım kanallarında Türkiye Kart uygulamasının geçmesini istiyoruz. Türkiye Kart, kart yığınına ve milyonlarca lira masrafın önüne geçecek. Dünyada örnek bir teknoloji."

"Çevreci adımlarımızı atmaya devam ediyoruz"

Hakan Gülten, PTT'nin 181 yıllık bir kuruluş olduğunu hatırlatarak, "Bu sürede dünyanın yaşamış olduğu tüm zorluklara adapte olarak hayatta kalmayı başarmış bir kurumuz. Şu anda da çevreci uygulamalara ihtiyaç var. Çevreyi bir kenara bırakırsanız o size kendini hatırlatıyor. Biz de bu nedenle çevreci adımlarımızı atmaya başladık. Yüzde 100 geri dönüştürülebilir ambalajlar kullanabiliyoruz. Üzerindeki boyalar da suda çözünebilir. Elektrikli araç kullanımına ve yenilenebilir enerji kullanan araçları kullanmaya dikkat ediyoruz. Bunları yaygınlaştırmak için de elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

"Fahiş fiyatlı ürünlere müdahale ediyoruz"

PttAVM.com'un Türkiye'nin ilk pazar yeri uygulaması olduğunu anımsatan Gülten, şunları kaydetti:

"11 yıl önce kurulduğunda henüz Türkiye'de e-ticaretle ilgili uygulamalar başlamış değildi. İçeriği şu şekilde; pazar yeri olduğu için bize ilgili satıcı firmalar gelip, kendi mağazalarını açıp ürünlerini ve fiyatlarını kendisi belirliyor. Ancak biz buradaki fiyatları incelemeye, varsa fahiş fiyatlara müdahalelerde bulunmaya devam ediyoruz. İlgili satıcı firmalara gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. Gerektiğinde de mağazalarımızla ilgili işlemler yapıyoruz ama tabii ki mağaza ailemiz çok geniş. Bunun içerisinde devlet kurumlarımız da var, özel sektör firmalarımız da var.

Fiyat dengesini sağlayabilmemiz için biz kendileriyle iletişime geçiyoruz. Hemen hemen tamamı bu konuda adımlarını atıyorlar, gözden kaçan fiyatlamalar varsa düzeltiyorlar. Piyasa şartlarının üzerinde olduğunu gördüğümüz ürünleri de satışta daha geri aşamalara çekiyoruz."