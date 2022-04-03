Kilis'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Kilis'te, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Nisan 2022 18:48
Suriye uyruklu Saad Eddin Akraa (50) idaresindeki otomobil, Kilis-Gaziantep kara yolu Şehitler Çeşmesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Akraa ile otomobilde bulunan Abdulkadir Belkeş (37) ve Abdulkerim Akraa (20) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız