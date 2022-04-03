Balıkesir'de ölü bulunan anne ve 3 yaşındaki oğlu toprağa verildi

Dün, ilçeye bağlı kırsal Söve Mahallesi'ndeki evlerinde ölü bulunan anne Bilge A. (33) ve 3 yaşındaki oğlu Muhammet A'nın cenazeleri, Balıkesir Adli Tıp Kurumundan alınarak Dereköy Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

Cenazeler, burada helallik alınmasının ardından mahalle camisine götürüldü.

Bilge A. ve 3 yaşındaki oğlu Muhammet A'nın cenazeleri, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Olayda yaralı olarak Susurluk Devlet Hastanesine kaldırılan baba Fatih A. (40) ile kızı Elçin A'nın (10) tedavilerinin sürdüğü öğrenildi

Jandarma tarafından olayın aydınlatılması için başlatılan çalışma sürüyor.

Dün, ilçeye bağlı kırsal Söve Mahallesi'nde ikamet eden Bilge A. ve 3 yaşındaki oğlu Muhammet A'dan bir süredir haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildirmiş, eve gelen jandarma ile 112 Acil Servis ekipleri, anne ve oğlunu yerde hareketsiz, baba Fatih A. ile kızları Elçin A'yı (10) da yaralı bulmuştu. Sağlık ekipleri, Bilge A. ve oğlunun tüfekle vurularak öldürüldüğünü belirlemiş, anne ve oğlunun cansız bedenleri, Susurluk Devlet Hastanesi morguna gönderilmişti. Hafif yaralanan Fatih A. ve kızı ise aynı hastaneye kaldırılmıştı.