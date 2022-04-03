Dev maçta puanlar paylaşıldı
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş Batshuayi ile bir penaltı vuruşundan yararlanamazken, Larin oyuna girdikten 10 dakika sonra kırmızı kart gördü.
Kaynak : NTV
Eklenme : 03 Nisan 2022 22:36
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Trabzonspor'un Beşiktaş'ı konuk ettiği mücadele 1-1 berabere tamamlandı.
Medical Park Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Ev sahibi ekip 56. dakikada Andreas Cornelius'un golüyle öne geçti.
Beşiktaş'ta Batshuayi 69. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Siyah-beyazlılar 71. dakikada Valentin Rosier ile eşitliği yakaladı.
Beşiktaş'ta 70. dakikada oyuna giren Cyle Larin, 80. dakikada Siopis'e yaptığı hareket sonucu kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Kalan sürede başka gol olmayınca taraflar birer puana razı oldu.
Bu sonucun ardından 31. haftayı lider Trabzonspor 71, Beşiktaş ise 47 puanla tamamladı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız