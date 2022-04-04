4 Nisan 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenecek "4688 Sayılı Kanun ve 10. Yılında Toplu Sözleşme Kongresi"nin açılışına katılacak.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında İş Dünyası ile İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Bursa/12.30/15.30/16.00/16.30)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mart ayına ait dış ticaret rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/11.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp (Göktürk) İstanbul Havalimanı ve Küçükçekmece ( Halkalı), Başakşehir- Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metroları Kontrol Merkezi'nde incelemelerde bulunacak, basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/10.30)

4- TÜİK, mart ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5 - TCMB, ocak ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/Hatay/20.30)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe Beko, Almanya'nın Bayern Münih takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.45)

3 - Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yayın ihalesiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle görüşecek.

(İstanbul/14.00)