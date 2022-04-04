'Doğalgazda KDV düşürülmeli'

Doğalgaz zammına iş dünyasından tepkiler gelmeye devam ediyor. Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Müjdat Keçeci, şok fiyat artışlarının sanayiciyi şaşkına çevirdiğini belirterek "Doğalgazda ödediğimiz KDV de fiyat artışı ile aynı oranda yükseliyor. Yüzde 18 KDV oranı düşürülmeli" dedi. Müjdat Keçeci, Rusya-Ukrayna savaşının etkisi, hammaddedeki fiyat artışı ve finansmandaki sıkıntıların bir araya gelmesiyle sanayicinin çok zorlandığını söyledi. "Sanayicinin, hangi noktaya odaklanması gerektiğine şaşırdığı bir ortamdayız" diyen Keçeci, "Piyasadaki mevcut fiyatlarla, müşterilerimizle fiyat-ürün anlaşması yapıyoruz. Fakat anlaşmış olduğumuz fiyatlar üzerine beklemediğimiz yeni gelen fiyat artışlarından dolayı sıkıntıya düşüyoruz" şeklinde konuştu.

Zam, müşteriye yansıtılamıyor

Elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın satış fiyatına yüzde 44.30, elektrik üretimi haricinde kullanılan doğalgazın satış fiyatına yüzde 50 zam geldiğine dikkat çeken Keçeci, "Elektrik piyasa takas fiyatı da 1.745 liradan 2.500 liraya çıktı. Konutlarda da doğalgaza yüzde 35 zam geldi. Fakat bizler fiyatlandırdığımız üründen sonra gelen bu zammı müşterimize direkt yansıtamıyoruz. Sanayicinin böyle bir lüksü yok. Devlet, fiyatları istediği gibi istediği şekilde yansıtabiliyor. Doğalgaz fiyatları, 1000 doların üzerinde; dolayısıyla devlet de bu fiyatları bizlere yansıtıyor" dedi.

Hükümet yardımcı olmalı

Bir anda yüklü bir şekilde zamların sanayicinin üzerine yüklenmesinin rahatsız ettiğini vurgulayan Keçeci, "Doğalgaz 500 dolarda iken devlet %18 KDV alıyordu. Bugün doğalgaz 1000 dolar ve yine KDV oranı %18. Doğalgazın fiyatının yükselmesini anlıyoruz çünkü dünya fiyatları böyle. Ancak bizim asıl sıkıntımız ödediğimiz KDV de fiyat artışı ile aynı oranda yükseliyor. Bu alınan KDV, bana göre hak değil. Siyasi iktidarın en azından bu konuda sanayiciye yardımcı olması gerekiyor" diye konuştu.

"Üretim ve performans kaybı var, artışlar gözden geçirilmeli"

Zehra ORUÇ

Sanayide son bir yılda doğalgaz fiyatlarındaki artışın yüzde 680'e dayandığını belirten Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "Yükü iyice artan sanayicinin hareket kabiliyeti kısıtlanıyor. Artışlar gözden geçirilmeli" açıklamasını yaptı. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de ekonomik açıdan zorlu bir dönemden geçildiğini kaydeden Nilüfer Çevikel, "İş dünyası olarak bu süreçte en önemli beklentimiz, maliyetlerin düşürülmesi yönünde. Ülke ekonomimiz hassas bir dönemden geçerken üretici firmalar için maliyetleri düşürme odaklı destekler kadar maliyetleri yükseltecek enerji gibi önemli bir ana girdi kaleminde fiyat artışlarından kaçınılması gerektiğini düşünüyoruz. Doğalgaz ve elektrikte özellikle son bir yılda ortaya çıkan sürekli artış tablosu, üretim ve yatırım planlaması açısından iş dünyasını ciddi manada zorlamaktadır. Haliyle işletmelerde üretim ve performans kaybı da kaçınılmaz olmaktadır" ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir enerji için teşvik

İhracat odaklı sürdürülebilir kalkınma hedefl erine giden yolun maliyet yükü azalmış bir üretim modeliyle mümkün olabileceğini kaydeden Çevikel, "Yatırımların artması, üretim kapasitemizin yükselmesi için sanayicimizin üzerindeki maliyet yükünün azalması şart. Enerji fiyatlarında indirim beklediğimiz bir dönemde hayata geçirilen son fiyat artışının gözden geçirilmesini arzuluyoruz. Yüksek enerji maliyetlerinin önüne geçilmesi için enerji arzı güvenliğine odaklanılmasının ve yenilenebilir enerji yatırımlarının artması adına yeni teşvik adımlarının atılmasının da hayati önem taşıdığını vurguluyoruz" dedi.

Kaynak:Dünya-Osman Nuri BOYACI