Böyle komşu düşman başına! '5 ay dayanabildim, Kafam yarıldı'

SABAH'a konuşan Özkan Özdemir, "Biz evde yokken bile ses geliyor diye yöneticiyi arayıp şikayet etti. Biz tatildeydik o zaman dahi şikayete geldi. Kadın her evde olan çamaşır makinası sesine yukarı çıkıyor. Bize makinayı kapatın diye tehditler savuruyor. En sonunda tartıştık. Kafam yarıldı. Daha fazla dayanamadım o evden taşındık. Mahkememiz devam ediyor" dedi. Alt komşunun onlarca kez gelip gittiği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Ümraniye Çakmak Mahallesinde evli ve iki çocuk babası kargo firması sahibi Özkan Özdemir 10 katlı bir apartmanın en üst dubleks katını kiraladı. Bundan 6 ay önce kiraladığı evde oturmaya başladıkları ilk günden bu tarafa alt komşusu ile sorunlar yaşanmaya başladı. Sürekli gürültü şikayetine çıkan alt komşu evdekilere biran bile huzur vermedi. Sonunda kira kontratları bitmeden 5 ay sonra taşınmak zorunda kaldılar. Alt komşu S.D. (35)'nin şikayete geldiği oğlunu gönderip küfürler ettirdiği anlar ise apartman kamerasına saniye saniye yansıdı.

"5 AY DAYANABİLDİK"

Yaşadıkları bu kötü süreci SABAH'a anlatan Özkan Özdemir; "8 Yaşındaki ve 1 yaşında iki çocuğum var. İş yerine yakın diye burada bir ev tuttuk. En üst kat ve dubleks kat. Biz evin ikinci katında genelde olmamıza rağmen alt komşumuz. Sürekli bize gürültü şikayetine geldi. Artık kapı her çaldığında onun geldiğini anlıyoruz. O kadar sık geliyor ki bazen biz evde yokken bile gelip kapıyı çalmış görüntülerden öğrendik.

Hatta biz yokken yöneticiyi arayıp gürültü şikayetinde bile bulunmuş. İspatladım evde olmadığımızı yine de ikna olmadı ses geliyor diyor. Çamaşır makinası çalışırken eve baskın verdi kapatın makinayı diye. Defalarca polisleri çağırdık. Karakolluk olduk. En sonunda pes ettik. 5 ay dayanabildim. Şimdi yeni bir eve taşındık" dedi.

Yunus Emre KAVAK