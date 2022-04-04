Esenyurt'ta kadın cinayetinin faili hastanede öldü

Turgut Özal Mahallesi 116 Sokak'ta dün saat 19.30 sıralarında, meydana gelen olayda Kader Gökçe, Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nın üst geçidinden indikten sonra Alpaslan Çay'ın yanına geldi. Alpaslan Çay, kolundan tutarak zorla ara sokağa götürdüğü Kader Gökçe'nin boynuna silahla ateş etti. Çay, ardından aynı silahla kendine ateş ederek, intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan iki kişiyi de hastaneye kaldırdı. Gökçe ve Çay, kaldırıldığı hastanelerde hayatını kaybetti.

SABIKASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kader Gökçe'nin ardından hastanede hayatını kaybeden Alpaslan Çay'ın daha önce başka bir kadınla evlenip, boşandığı ve "Tehdit" suçundan sabıkası olduğu öğrenildi.

KADER'İN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI: 'KORUMA İSTEDİĞİNİ BİLİYORUM'

Esenyurt'ta Alpaslan Çay tarafından öldürülen 23 yaşındaki Kader Gökçe'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Gökçe'nin kuzeni Tolunay Uğurlu, "Kuzenimi rahatsız ettiğini, kuzenimin mahkemeye, savcılığa verdiğini, koruma istediğini biliyorum. Yine bir erkek cinayeti. Bu ülkede ben erkeğim demekten utanır hale geldim" dedi.

Esenyurt'ta dün metrobüsten inen 23 yaşındaki Kader Gökçe, Alpaslan Çay tarafından bir ara sokağa zorla götürüldü. Saldırganın boynuna ateş ettiği Gökçe, hayatını kaybetti. Daha sonra aynı silahla kendini vuran ve tedavisi devam eden Alpaslan Çay'ın da hayatını kaybettiği öğrenildi. Kader Gökçe'nin cenazesi bugün Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazeyi Gökçe'nin ailesi ve yakınları aldı. Gökçe'nin cenaze namazının Güngören'deki Uhut Camii'nde kılınacağı öğrenildi.

BEN ERKEĞİM DEMEKTEN UTANIR HALE GELDİM

Kader Gökçe'nin kuzeni Tolunay Uğurlu, Adli Tıp Kurumu önünde yaptığı açıklamada, "Başımızdan böyle kötü bir olay geçti. Bu ülkede bu son bulmuyor. İnsanlar sadece kendi başına gelince durumun ciddiyetini anlıyor. Yine bir erkek cinayeti. Bu ülkede ben erkeğim demekten utanır hale geldim. Yapacak söyleyecek bir şey yok" dedi.

ANLAŞAMAYINCA ISRAR ETTİ

Uğurlu, "Kişiyi tanımıyorum. Kuzenimi rahatsız ettiğini, mahkemeye savcılığa verdiğini, koruma istediğini biliyorum. O da olmayınca... Önceden ilişkileri olmuştu. Anlaşamayınca ısrar etti... Son çareyi de böyle bir şeyle buldu" ifadelerini kullandı.