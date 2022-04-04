Bakanla genel müdür 2.2 milyar dolarlık limanda ters düştü

Yurt içinde tüm dikkatler Mart ayı enflasyon verilerine çevrildi
Yurt içinde tüm dikkatler Mart ayı enflasyon verilerine çevrildi
3600 ek gösterge düzenlemesi için 3 farklı senaryo
3600 ek gösterge düzenlemesi için 3 farklı senaryo
Ankesörle aranan 1 ay sonra kamuda
Ankesörle aranan 1 ay sonra kamuda
MEB yazılı ve sözlü sınavla 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak
MEB yazılı ve sözlü sınavla 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak
Yağ fiyatlarının artmasına neden olan spekülatöre dava
Yağ fiyatlarının artmasına neden olan spekülatöre dava
Camiye giden imam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Camiye giden imam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Bakan Koca'dan Güldür Güldür ekibine teşekkür
Bakan Koca'dan Güldür Güldür ekibine teşekkür
Vaka sayısı 10 binin altına düştü
Vaka sayısı 10 binin altına düştü
Ankara'da, kışladan konvoy ile çıkış görüntülerine inceleme
Ankara'da, kışladan konvoy ile çıkış görüntülerine inceleme
Başkent şiddetli rüzgara teslim! Ağaçlar devrildi
Başkent şiddetli rüzgara teslim! Ağaçlar devrildi
Şehir içi ulaşımda tek kart dönemi
Şehir içi ulaşımda tek kart dönemi
Zerdeçal türevlerinin Kovid-19 ilacı yapımında kullanılabileceği ispatlandı
Zerdeçal türevlerinin Kovid-19 ilacı yapımında kullanılabileceği ispatlandı
Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Toz taşınımı bekleniyor
Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Toz taşınımı bekleniyor
Valinin açılışını yaptığı markette ayçiçek yağı 10 günde yüzde 70 zamlandı
Valinin açılışını yaptığı markette ayçiçek yağı 10 günde yüzde 70 zamlandı
Vali Ümit açıkladı: Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak?
Vali Ümit açıkladı: Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak?
İcra sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
İcra sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Dışı okul içi fabrika: Üreterek öğreniyorlar
Dışı okul içi fabrika: Üreterek öğreniyorlar
Çocuk tesliminde yeni uygulama 11 ilde başlıyor
Çocuk tesliminde yeni uygulama 11 ilde başlıyor
Nisan ayında ekonomi gündemi yoğun
Nisan ayında ekonomi gündemi yoğun
Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı, 3 ayda yüzde 158 arttı
Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı, 3 ayda yüzde 158 arttı
Muhtar maaşlarını artıracak teklif bu hafta Genel Kurul'da
Muhtar maaşlarını artıracak teklif bu hafta Genel Kurul'da
Domates fiyatında son 7 yılın rekoru
Domates fiyatında son 7 yılın rekoru
Vergi düzenlemesi inşaata nefes olacak
Vergi düzenlemesi inşaata nefes olacak
Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçildi! 81 ilde TOGG hazırlığı
Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçildi! 81 ilde TOGG hazırlığı
TMO Genel Müdürü: Ayçiçeği yağı ve bakliyat sorunu yok
TMO Genel Müdürü: Ayçiçeği yağı ve bakliyat sorunu yok
Ak Parti'de seçim hazırlığı başladı: İki şirketle görüşülüyor
Ak Parti'de seçim hazırlığı başladı: İki şirketle görüşülüyor
TÜBİTAK burslarında başarı ölçütleri kaldırıldı
TÜBİTAK burslarında başarı ölçütleri kaldırıldı
Ukraynalı müzakereci: Zelenskiy-Putin görüşmesi büyük ihtimalle Türkiye'de olacak
Ukraynalı müzakereci: Zelenskiy-Putin görüşmesi büyük ihtimalle Türkiye'de olacak
Bolu Dağı Tüneli ne zaman trafiğe açılacak?
Bolu Dağı Tüneli ne zaman trafiğe açılacak?
Erdoğan: Artık salgın belasından büyük ölçüde kurtulduk
Erdoğan: Artık salgın belasından büyük ölçüde kurtulduk
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bakanla genel müdür 2.2 milyar dolarlık limanda ters düştü

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Filyos Limanı'nın işletmesini özel sektöre ihale edeceklerini açıklarken TPAO Genel Müdürü Bilgin, "Biz işleteceğiz" dedi.

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 04 Nisan 2022 08:43
Yazdır
Bakanla genel müdür 2.2 milyar dolarlık limanda ters düştü

Başlangıçtaki ihale bedelinin 4 katına mal olması nedeniyle kamuoyunda büyük tartışmalara yol açan 2.2 milyar liralık Filyos Limanı'nda şimdi de yönetim karmaşası çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, limanın yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yaptırılıp işlettirileceğini açıkladı. Ancak Bakan'ın açıklamalarının ardından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin ise limanı kamu kurumu olan TPAO'nun işleteceğini duyurdu.

KÖİ MODELİ

Karadeniz'in en önemli deniz kapısı ve bulunduğu iddia edilen yerli doğalgazın lojistik üssü olacağı ifade edilen Filyos Limanı'nın kamu mu yoksa özel sektör tarafından mı işletileceği merak ediliyordu. Ulaştırma Bakanlığı'nın TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın sorusunu yanıtlayan Bakan Karaismailoğlu, kamu-özel işbirliği (KÖİ) modelini işaret etti.

'ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'

Karaismailoğlu, Kasım 2021'de verdiği yanıtta, "Üstyapısının tamamlanması ve işletilmesine yönelik olarak yap-işlet-devret modeli ile ihaleye çıkılması için çalışmalar yürütülmektedir. Çalışmaların tamamlanmasını müteakip ihale ilanı Resmi Gazete ve yüksek tirajlı gazetelerde yayımlanacak olup, ihaleye girmek isteyen isteklilere açıktır" dedi. Bakan Karaismailoğlu, bu yanıtın ardından, soru önergesine de, "Filyos Limanı'nın üstyapı işlerinin yap-işlet-devret modeli ile ihale edilmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir" yanıtını gönderdi.

'TİCARETE KAPANMASIN'

- CHP'li vekil Ünal Demirtaş, Filyos Limanı altyapısına 538 milyon lirayla başlanıp 2 milyar 226 milyon lira harcandığını, üstyapıda da benzer bir kamu zararı görmek istemediklerini söyledi. Demirtaş, "TPAO genel müdürünün açıklamaları kafa karışıklığına yol açmakla birlikte limanın kamu tarafından işletilecek olması doğru bir adımdır. TPAO'nun limanı tek başına kullanmayıp ticari kullanıma da açarak bölgeyi desteklemesini bekliyoruz" dedi.

TPAO: 2023'TE İŞLETMEYE AÇACAĞIZ

- Bakan Adil Karaismailoğlu "YİD modeli" derken TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, limanı TPAO'nun işleteceğini açıkladı. Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyareti sırasında açıklamayı yapan Bilgin, Filyos Limanı'nın 2023 yılının ilk çeyreğinde işletmeye açılacağını söyledi. Limanın yüzde 25-30'luk bölümünün ticari kullanıma ayrılacağını belirten Bilgin, 4.500 ile 5 bin işçinin sahada istihdam edileceği bilgisini de verdi.

Erdoğan SÜZER

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Velayet altındaki çocukların tesliminde yeni uygulama
Velayet altındaki çocukların tesliminde yeni uygulama
Ankara'da, kışladan konvoy ile çıkış görüntülerine inceleme
Ankara'da, kışladan konvoy ile çıkış görüntülerine inceleme
TÜBİTAK burslarında başarı ölçütleri kaldırıldı
TÜBİTAK burslarında başarı ölçütleri kaldırıldı
EGM, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne ilişkin çalışma başlattı
EGM, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne ilişkin çalışma başlattı
Edirne Tarım Müdürlüğü: 896 başıboş atlara mikroçip takıldı
Edirne Tarım Müdürlüğü: 896 başıboş atlara mikroçip takıldı
İçişleri genelge gönderdi: 5 milyon erkeğe 'kadına şiddetle mücadele' eğitimi
İçişleri genelge gönderdi: 5 milyon erkeğe 'kadına şiddetle mücadele' eğitimi

Bu Habere Tepkiniz

Rektörün geçici görevlendirme yetkisine süre engeli!

Rektörün geçici görevlendirme yetkisine süre engeli!

Danıştay Sekizinci Dairesi, Rektörün geçici görevlendirme yetkisinin nakil sonucu doğuramayacağı gerekçesiyle süreli olarak yapılmayan işlemi iptal etti!
EKPSS ile göreve başlayan 5510'a tabi memur nasıl emekli olur?

EKPSS ile göreve başlayan 5510'a tabi memur nasıl emekli olur?

5510 Sayılı Kanunda bulunan engellilik nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanması kuralları bu yazıda açıklanacaktır
Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın!

Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın!

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/12-ay-10000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=bankadan-buyuk-mujde_adv1612
Memurlar için 2008 öncesi ve sonrası kısmi emeklilik şartları nedir?

Memurlar için 2008 öncesi ve sonrası kısmi emeklilik şartları nedir?

5434 ve 5510'a tabi olanlar arasında farklılık var mıdır?
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
KPSS-2022/6 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/6 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/6: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Emniyetten, hızlı bir şekilde 12/24 çalışma sisteminden vazgeçin talimatı

Emniyetten, hızlı bir şekilde 12/24 çalışma sisteminden vazgeçin talimatı

Emniyet Genel Müdürlüğü polislerin 8/24 çalışma sistemine geçmesini istedi
Danıştay hafif disiplin cezası uygulamasına açıklık getirdi

Danıştay hafif disiplin cezası uygulamasına açıklık getirdi

Danıştay 8. Dairesi, .. Rehabilitasyon Merkezinde psikolog olarak görev yapan davacının 657 sayılı Kanun'un 125/D-f maddesi uyarınca bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili açılan davada bir alt disiplin cezası uygulamasına açıklık getirdi.
5510 sayılı Kanuna tabi memurlarda isteğe bağlı sigortalılık sistemi nasıldır?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlarda isteğe bağlı sigortalılık sistemi nasıldır?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar isteğe bağlı sigortalı olabilirler, ancak fiilen memurluk yapılmadan kazanacakları bu süreleri esnaflık statüsünde geçen süre olarak değerlendirilir.
Anayasa Mahkemesi FETÖ'den atılan 1416'lara ilişkin kararını verdi

Anayasa Mahkemesi FETÖ'den atılan 1416'lara ilişkin kararını verdi

Anayasa Mahkemesi, terör örgütlerine veya devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesi ile öğrencilikle veya mecburi hizmetle yükümlü bulundukları süre içerisinde kadrolarıyla ilişiği kesilenler hakkında 1416 sayılı Kanun'un geçici 4. maddesi hükümlerinin uygulanmayacağı hükmüne ilişkin kararını verdi.
Öğretim üyesi ilanlarında ek koşul nedir? özel koşul nedir?

Öğretim üyesi ilanlarında ek koşul nedir? özel koşul nedir?

Öğretim üyesi alımlarında ek koşul-özel koşul krizi derinleşiyor!
Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak. Son başvuru 15 Nisan 2022.
Adı Sevgi 5.Bölüm Fragmanı

Adı Sevgi 5.Bölüm Fragmanı

Adı Sevgi 5.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Adı Sevgi dizisinin yeni bölümü 10 Nisan Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 206 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 206 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 206 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 25 Nisan 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (04-08)

Haftanın fırsat ürünleri (04-08)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri