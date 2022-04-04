Bakanla genel müdür 2.2 milyar dolarlık limanda ters düştü

Başlangıçtaki ihale bedelinin 4 katına mal olması nedeniyle kamuoyunda büyük tartışmalara yol açan 2.2 milyar liralık Filyos Limanı'nda şimdi de yönetim karmaşası çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, limanın yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yaptırılıp işlettirileceğini açıkladı. Ancak Bakan'ın açıklamalarının ardından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin ise limanı kamu kurumu olan TPAO'nun işleteceğini duyurdu.

KÖİ MODELİ

Karadeniz'in en önemli deniz kapısı ve bulunduğu iddia edilen yerli doğalgazın lojistik üssü olacağı ifade edilen Filyos Limanı'nın kamu mu yoksa özel sektör tarafından mı işletileceği merak ediliyordu. Ulaştırma Bakanlığı'nın TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın sorusunu yanıtlayan Bakan Karaismailoğlu, kamu-özel işbirliği (KÖİ) modelini işaret etti.

'ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'

Karaismailoğlu, Kasım 2021'de verdiği yanıtta, "Üstyapısının tamamlanması ve işletilmesine yönelik olarak yap-işlet-devret modeli ile ihaleye çıkılması için çalışmalar yürütülmektedir. Çalışmaların tamamlanmasını müteakip ihale ilanı Resmi Gazete ve yüksek tirajlı gazetelerde yayımlanacak olup, ihaleye girmek isteyen isteklilere açıktır" dedi. Bakan Karaismailoğlu, bu yanıtın ardından, soru önergesine de, "Filyos Limanı'nın üstyapı işlerinin yap-işlet-devret modeli ile ihale edilmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir" yanıtını gönderdi.

'TİCARETE KAPANMASIN'

- CHP'li vekil Ünal Demirtaş, Filyos Limanı altyapısına 538 milyon lirayla başlanıp 2 milyar 226 milyon lira harcandığını, üstyapıda da benzer bir kamu zararı görmek istemediklerini söyledi. Demirtaş, "TPAO genel müdürünün açıklamaları kafa karışıklığına yol açmakla birlikte limanın kamu tarafından işletilecek olması doğru bir adımdır. TPAO'nun limanı tek başına kullanmayıp ticari kullanıma da açarak bölgeyi desteklemesini bekliyoruz" dedi.

TPAO: 2023'TE İŞLETMEYE AÇACAĞIZ

- Bakan Adil Karaismailoğlu "YİD modeli" derken TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, limanı TPAO'nun işleteceğini açıkladı. Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyareti sırasında açıklamayı yapan Bilgin, Filyos Limanı'nın 2023 yılının ilk çeyreğinde işletmeye açılacağını söyledi. Limanın yüzde 25-30'luk bölümünün ticari kullanıma ayrılacağını belirten Bilgin, 4.500 ile 5 bin işçinin sahada istihdam edileceği bilgisini de verdi.

Erdoğan SÜZER