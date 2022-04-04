Dolar 14,70 TL'ye yükseldi
İstanbul serbest piyasada dolar 14,70 liradan, avro 16,15 liradan günü tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Nisan 2022 17:21
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|14,6910
|14,6920
|14,7020
|14,7030
|Avro
|16,2060
|16,2070
|16,1540
|16,1550
|Sterlin
|19,1880
|19,2840
|19,2450
|19,3430
|İsviçre Frangı
|15,7980
|15,8770
|15,8310
|15,9100
|ANKARA
|ABD Doları
|14,6600
|14,7400
|14,6720
|14,7520
|Avro
|16,1660
|16,2460
|16,1140
|16,1940
|Sterlin
|19,1280
|19,3380
|19,1850
|19,3950