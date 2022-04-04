ABD'li personelin başına çuval geçirilmesine ilişkin 17 sanığa dava açıldı

Fatih'te Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri tarafından ABD'li gemi mühendisi Adrian Roman Tyrone'un başına çuval geçirilmesine ilişkin 17 kişi hakkında 4'er yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Adrian Roman Tyrone'un 2 Kasım 2021'de Fatih Kennedy Caddesi üzerinde kalabalık bir grup tarafından durdurulup kafasına çuval geçirildiği, bunun üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

İddianamede ifadesine yer verilen müşteki Tyrone, ABD'ye ait gemide mühendis olarak çalıştığını, olay günü de Eminönü Çarşısı'nı gezmek için gemiden ayrıldığını belirterek, yolda giderken kalabalık bir grup tarafından durdurulup etrafının sarıldığını kaydetti.

Tyrone, bir kişi tarafından elinden tutularak hareket etmesinin engellendiğini, gruptaki diğer kişilerin ise başına çuval geçirip anlamadığı birtakım sözler söyleyip bağırdıklarını anlatarak, daha sonra çuvalı başından çıkarıp kaçtığını bildirdi.

İddianamede 17 sanığın Süleymaniye'de Türk askerinin başına çuval geçiren ABD'ye tepki göstermek için böyle bir eylemde bulunduklarını savundukları ifade edildi.

Olay yeri kamera kayıtları, müşteki ve sanıkların ifadeleri ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek 17 sanığın Adrian Roman Tyrone'na karşı "birden fazla kişiyle birlikte cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4'er yıldan 14'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanıkların eylül ayında hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.