Çocuk tesliminde yeni uygulama 11 ilde başladı

Velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin, Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerince 11 ilde kurulan çocuk teslim merkezlerinde yerine getirilmesi uygulaması, bugünden itibaren başladı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile "çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması"na ilişkin yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle Adalet Bakanlığınca, valilikler ve belediyelerin desteğiyle 11 ilde özel teslim merkezleri oluşturuldu.

Bu kapsamda, 90 yıldır uygulanan ve zaman zaman tartışmalara da neden olan icra yoluyla çocuk teslimine son veren yeni uygulama, bugünden itibaren Adıyaman, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Muğla, Sivas, Tekirdağ ve Uşak'ta faaliyete geçti.

- Bütün illerde kurulmasına yönelik çalışmalar sürüyor

Çocuk teslim merkezlerindeki işlemler, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri tarafından yerine getirilecek. Merkezlerin bütün illerde kurulmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Çocuk teslimine ilişkin işlemlerde vatandaşlardan harç ve masraf ya da başka bir ücret alınmayacak. Bütün giderler, Adalet Bakanlığının bütçesinden karşılanacak.

Çocukların yaş ve gelişim düzeyleri gözetilerek hazırlanan teslim merkezlerindeki işlemler, uzmanlar tarafından zorla değil, çocukla ve taraflarla iletişim kurularak, nasıl davranmaları gerektiği konusunda rehberlik edilerek, rızaya dayalı gerçekleştirilecek.

Daha önce çocuk teslimi işlemi, icra müdürlükleri aracılığıyla belirli bir harç ve ücret yatırılarak icra memurları ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılıyordu.