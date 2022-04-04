Erzurum'da güvenlik korucuları afetlerde görev alacak

Afet ve acil durumlarda daha etkin rol almak için afetler öncesi planlama, tatbikat ve eğitimler gerçekleştiren Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Erzurum'da terörle mücadelede önemli görevlerde bulunan Güvenlik Korucuları Yerel Destek Ekibi'nde görevli 50 güvenlik korucusu ile 10 askeri personeli de eğitim kapsamına aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla gerçekleştirilen eğitimlere dahil edilen güvenlik korucuları, ihtiyaç duyulması halinde saha düzenlemesi, çadır ile lojistik depo kurulumu gibi işlerde görev alacak.

Bu kapsamda Hınıs, Karaçoban, Tekman, Karayazı, Oltu, Horasan, Köprüköy, Pasinler, Çat ve Şenkaya ilçelerinde görevli 50 güvenlik korucusu ile askeri personele eğitim verildi.