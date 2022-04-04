'Hakim savcı yardımcılığının' detayları belli oldu
'Hakim savcı yardımcılığının' detayları belli oldu
'Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının yüzde 98'i tamamlandı'
'Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının yüzde 98'i tamamlandı'
Thodex davasında çarpıcı ayrıntı! Özer en yakınlarını da dolandırmış!
Thodex davasında çarpıcı ayrıntı! Özer en yakınlarını da dolandırmış!
'3600 ek gösterge' düzenlemesi Mayıs'ta TBMM'ye geliyor
'3600 ek gösterge' düzenlemesi Mayıs'ta TBMM'ye geliyor
Haftalık il bazlı 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
Haftalık il bazlı 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
Nisan ayı kira artış oranı belli oldu
Nisan ayı kira artış oranı belli oldu
Martta fiyatı en fazla artan ürün motorin, en çok düşen kabak oldu
Martta fiyatı en fazla artan ürün motorin, en çok düşen kabak oldu
Muğla'da polis memuru hayatını kaybetti
Muğla'da polis memuru hayatını kaybetti
Bakanla genel müdür 2.2 milyar dolarlık limanda ters düştü
Bakanla genel müdür 2.2 milyar dolarlık limanda ters düştü
3600 ek gösterge düzenlemesi için 3 farklı senaryo
3600 ek gösterge düzenlemesi için 3 farklı senaryo
Ankesörle aranan 1 ay sonra kamuda
Ankesörle aranan 1 ay sonra kamuda
Yağ fiyatlarının artmasına neden olan spekülatöre dava
Yağ fiyatlarının artmasına neden olan spekülatöre dava
Camiye giden imam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Camiye giden imam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Bakan Koca'dan Güldür Güldür ekibine teşekkür
Bakan Koca'dan Güldür Güldür ekibine teşekkür
Vaka sayısı 10 binin altına düştü
Vaka sayısı 10 binin altına düştü
Ankara'da, kışladan konvoy ile çıkış görüntülerine inceleme
Ankara'da, kışladan konvoy ile çıkış görüntülerine inceleme
Başkent şiddetli rüzgara teslim! Ağaçlar devrildi
Başkent şiddetli rüzgara teslim! Ağaçlar devrildi
Şehir içi ulaşımda tek kart dönemi
Şehir içi ulaşımda tek kart dönemi
Zerdeçal türevlerinin Kovid-19 ilacı yapımında kullanılabileceği ispatlandı
Zerdeçal türevlerinin Kovid-19 ilacı yapımında kullanılabileceği ispatlandı
Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Toz taşınımı bekleniyor
Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Toz taşınımı bekleniyor
Valinin açılışını yaptığı markette ayçiçek yağı 10 günde yüzde 70 zamlandı
Valinin açılışını yaptığı markette ayçiçek yağı 10 günde yüzde 70 zamlandı
Vali Ümit açıkladı: Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak?
Vali Ümit açıkladı: Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak?
İcra sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
İcra sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Dışı okul içi fabrika: Üreterek öğreniyorlar
Dışı okul içi fabrika: Üreterek öğreniyorlar
Çocuk tesliminde yeni uygulama 11 ilde başlıyor
Çocuk tesliminde yeni uygulama 11 ilde başlıyor
Nisan ayında ekonomi gündemi yoğun
Nisan ayında ekonomi gündemi yoğun
Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı, 3 ayda yüzde 158 arttı
Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı, 3 ayda yüzde 158 arttı
Muhtar maaşlarını artıracak teklif bu hafta Genel Kurul'da
Muhtar maaşlarını artıracak teklif bu hafta Genel Kurul'da
Domates fiyatında son 7 yılın rekoru
Domates fiyatında son 7 yılın rekoru
Vergi düzenlemesi inşaata nefes olacak
Vergi düzenlemesi inşaata nefes olacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

'Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının yüzde 98'i tamamlandı'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:- "31,5 kilometrelik Halkalı-İstanbul Havalimanı hattımızda yüzde 87 ilerleme oranına ulaştık"- "Devam eden sinyalizasyon testleri ve sertifikasyon sürecinin ardından Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı arasındaki bölümü 4 ay içerisinde, Gayrettepe-Kağıthane bölümünü de yıl sonuna kadar halkımızın hizmetine açmayı hedefliyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Nisan 2022 12:37
Yazdır
'Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının yüzde 98'i tamamlandı'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 37,5 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında yüzde 98 ilerleme kaydettiklerini bildirdi.

İstanbul Havalimanı Metroları Kontrol Merkezi'nde incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "kamu-özel iş birliği (KÖİ) projelerinin kazandırdığını" her zaman söylediklerini ifade etti.

Antalya Havalimanı projesinin Hazine'ye 765 milyon avro yatırım, 8 milyar 555 milyon avro da kira bedeli kazandıracağını belirten Karaismailoğlu, bu kiranın 2 milyar 138 milyon avroluk kısmının alındığını anımsattı.

Karaismailoğlu, kısa süre önce hizmete aldıkları Tokat Havalimanı ile kentin ticaretinin, istihdamının ve kalkınmasının önünü açtıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli ve İstanbul Havalimanı gibi dev projelerden sonra 1915 Çanakkale Köprüsü'nü açarak Türkiye'ye eşsiz bir eser kazandırdıklarını, projenin Türkiye'yi; yatırımda, üretimde, ihracatta ve istihdamda dünyanın en büyükleri arasına yükselteceğini belirtti.

AK Parti hükümetleri döneminde ulaştırma ve haberleşme yatırımları için 1 trilyon 337 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını, demir yollarının buradan 272 milyar lira pay aldığını ifade eden Karaismailoğlu, dünyadaki 6'ncı yüksek hızlı tren işleticisi olduklarını söyledi.

Karaismailoğlu, 2013'te açılan Marmaray'ın bugüne kadar 600 milyondan fazla yolcu taşıdığını, Avrasya Tüneli'nden 81 milyon araç geçtiğini belirterek, İstanbul'u yarınlara eksiksiz olarak hazırlamak için çalıştıklarını kaydetti.

- "185 kilometrelik raylı sistem hattının yapımı sürüyor"

Adil Karaismailoğlu, Türkiye genelinde 12 şehirde hizmet veren 811,5 kilometrelik şehir içi raylı sistem hattının 312,2 kilometresinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapıldığını, inşası süren 185 kilometrelik raylı sistem hattı bulunduğunu bildirdi.

Başkalarının ne dediğine kulak asmadan, polemiğe girmeden, eser siyasetinden ödün vermeden millet için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Karaismailoğlu, bugüne kadar mega projelere karşı çıkanları dikkate almadıklarını, bu eserlerin halka hız, tasarruf ve konfor getirdiğini aktardı.

İstanbul'da 7 ayrı hatta yapımı devam eden 103,3 kilometrelik kent içi raylı sistem üzerinde gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Karaismailoğlu, bu projeler hakkında bilgi verdi.

- "Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosunun yüzde 87'si tamamlandı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 37,5 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında yüzde 98 ilerleme kaydettiklerini belirterek, 31,5 kilometrelik Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının ise yüzde 87'sinin tamamlandığını bildirdi.

Karaismailoğlu, "Projelerimiz tamamlandığında mega şehir İstanbul'un merkezinden, dünyanın göz bebeği İstanbul Havalimanı'na iki koldan hızlı, kolay, emniyetli ve konforlu yolculuk sağlanacak. Bununla birlikte Küçükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy, Eyüp, Kağıthane, Şişli ve Beşiktaş ilçeleri bu metro hatlarıyla birbirine bağlanacak." diye konuştu.

KAPAT [X]

Devam eden sinyalizasyon testleri ve sertifikasyon sürecine değinen Karaismailoğlu, "Bu sürecin ardından Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı arasındaki bölümü 4 ay içerisinde, Gayrettepe-Kağıthane bölümünü de yıl sonuna kadar halkımızın hizmetine açmayı hedefliyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada, Esenler'den 45 dakikada, Taksim'den 41 dakikada, Zincirlikuyu'dan 33 dakikada, 4. Levent'ten 35 dakikada ulaşılabileceğini bildirdi.

- "Metro araçlarında yerlilik yüzde 60 olarak belirlendi"

Bakan Karaismailoğlu, havalimanı metro araçlarındaki yerlilik oranını yüzde 60 olarak belirlediklerini, ilk defa bu projede yerli motora sahip metro trenlerinin kullanılacağını, tren sinyalizasyon ve arayüz çalışmalarının yerli imkanlarla hayata geçirileceğini, ilk kez yerli elektrik sistemleri ve bataryalara sahip olunacağını anlattı.

Sinyalizasyon sistemlerinde de ilkleri yaşatacaklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Havalimanı metro hatlarımızda, ilk defa yerli imkanlarla geliştirilen sinyalizasyon sistemlerini kullanıyoruz. Sinyalizasyonla ilgili sahada yazılım, donanım test ve montajları tamamlandı. Kontrol merkezi ile trenler arasında haberleşme test ve güvenlik kontrollerinde son aşamaya geldik." diye konuştu.

Karaismailoğlu, geleceği bugünden tasarlarken lojistik, mobilite ve dijitalleşme odağında bilimsel temelli, çevreci, sürdürülebilir bir ulaşım altyapısını Türkiye'ye kazandırmak için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde sektör planlamalarını, stratejilerini ve ulaştırmanın geleceğini konu alan Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı-Ulaştırma 2053 Vizyonu'nu kamuoyu ile paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
'22,7 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamı gerçekleşti'
'22,7 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamı gerçekleşti'
'Artık bu ülkenin tohumlukta dışa bağımlılığını konuşmayacağız'
'Artık bu ülkenin tohumlukta dışa bağımlılığını konuşmayacağız'
Altının gram fiyatı 912 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 912 lira seviyesinden işlem görüyor
Nisan ayı kira artış oranı belli oldu
Nisan ayı kira artış oranı belli oldu
Martta fiyatı en fazla artan ürün motorin, en çok düşen kabak oldu
Martta fiyatı en fazla artan ürün motorin, en çok düşen kabak oldu

Bu Habere Tepkiniz

3 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı

3 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı

Enflasyon Mart ayında yüzde 5,46 çıktı. Memurlar için üçüncü aydan yüzde 15,3 enflasyon farkı oluştu.
Mart ayı enflasyon verileri açıklandı

Mart ayı enflasyon verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) saat tüketici ve üretici fiyat endekslerini açıkladı. Enflasyon martta yüzde 5,46 artarken yıllık bazda yüzde 61,14 oldu
Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın!

Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın!

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/12-ay-10000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=bankadan-buyuk-mujde_adv1612
MEB, dört ek ders sorusunu cevapladı

MEB, dört ek ders sorusunu cevapladı

MEB; Bir eğitim kurumunda görev yapmakta olan ve rutin müfredat kapsamında 30 saat, destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında ise 10 saat olmak üzere haftada toplam 40 saat ders okutan genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenine, halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslarda Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 26'ncı maddesine göre ayrıca ek ders görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin dört ek ders sorusunu cevapladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
MEB yazılı ve sözlü sınavla 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

MEB yazılı ve sözlü sınavla 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Teftiş Kurulu Başkanlığı, yazılı ve sözlü sınavla 750 eğitim müfettiş yardımcısı kadrosuna atama yapacak.
Rektörün geçici görevlendirme yetkisine süre engeli!

Rektörün geçici görevlendirme yetkisine süre engeli!

Danıştay Sekizinci Dairesi, Rektörün geçici görevlendirme yetkisinin nakil sonucu doğuramayacağı gerekçesiyle süreli olarak yapılmayan işlemi iptal etti!
EKPSS ile göreve başlayan 5510'a tabi memur nasıl emekli olur?

EKPSS ile göreve başlayan 5510'a tabi memur nasıl emekli olur?

5510 Sayılı Kanunda bulunan engellilik nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanması kuralları bu yazıda açıklanacaktır
Memurlar için 2008 öncesi ve sonrası kısmi emeklilik şartları nedir?

Memurlar için 2008 öncesi ve sonrası kısmi emeklilik şartları nedir?

5434 ve 5510'a tabi olanlar arasında farklılık var mıdır?
KPSS-2022/6 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/6 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/6: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Emniyetten, hızlı bir şekilde 12/24 çalışma sisteminden vazgeçin talimatı

Emniyetten, hızlı bir şekilde 12/24 çalışma sisteminden vazgeçin talimatı

Emniyet Genel Müdürlüğü polislerin 8/24 çalışma sistemine geçmesini istedi
Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak. Son başvuru 15 Nisan 2022.
Kara Tahta 2.Bölüm 2. Fragmanı

Kara Tahta 2.Bölüm 2. Fragmanı

Kara Tahta 2.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kara Tahta dizisinin yeni bölümü 6 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 206 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 206 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 206 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 25 Nisan 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (04-08)

Haftanın fırsat ürünleri (04-08)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri