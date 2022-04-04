'Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının yüzde 98'i tamamlandı'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 37,5 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında yüzde 98 ilerleme kaydettiklerini bildirdi.

İstanbul Havalimanı Metroları Kontrol Merkezi'nde incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "kamu-özel iş birliği (KÖİ) projelerinin kazandırdığını" her zaman söylediklerini ifade etti.

Antalya Havalimanı projesinin Hazine'ye 765 milyon avro yatırım, 8 milyar 555 milyon avro da kira bedeli kazandıracağını belirten Karaismailoğlu, bu kiranın 2 milyar 138 milyon avroluk kısmının alındığını anımsattı.

Karaismailoğlu, kısa süre önce hizmete aldıkları Tokat Havalimanı ile kentin ticaretinin, istihdamının ve kalkınmasının önünü açtıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli ve İstanbul Havalimanı gibi dev projelerden sonra 1915 Çanakkale Köprüsü'nü açarak Türkiye'ye eşsiz bir eser kazandırdıklarını, projenin Türkiye'yi; yatırımda, üretimde, ihracatta ve istihdamda dünyanın en büyükleri arasına yükselteceğini belirtti.

AK Parti hükümetleri döneminde ulaştırma ve haberleşme yatırımları için 1 trilyon 337 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını, demir yollarının buradan 272 milyar lira pay aldığını ifade eden Karaismailoğlu, dünyadaki 6'ncı yüksek hızlı tren işleticisi olduklarını söyledi.

Karaismailoğlu, 2013'te açılan Marmaray'ın bugüne kadar 600 milyondan fazla yolcu taşıdığını, Avrasya Tüneli'nden 81 milyon araç geçtiğini belirterek, İstanbul'u yarınlara eksiksiz olarak hazırlamak için çalıştıklarını kaydetti.

- "185 kilometrelik raylı sistem hattının yapımı sürüyor"

Adil Karaismailoğlu, Türkiye genelinde 12 şehirde hizmet veren 811,5 kilometrelik şehir içi raylı sistem hattının 312,2 kilometresinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapıldığını, inşası süren 185 kilometrelik raylı sistem hattı bulunduğunu bildirdi.

Başkalarının ne dediğine kulak asmadan, polemiğe girmeden, eser siyasetinden ödün vermeden millet için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Karaismailoğlu, bugüne kadar mega projelere karşı çıkanları dikkate almadıklarını, bu eserlerin halka hız, tasarruf ve konfor getirdiğini aktardı.

İstanbul'da 7 ayrı hatta yapımı devam eden 103,3 kilometrelik kent içi raylı sistem üzerinde gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Karaismailoğlu, bu projeler hakkında bilgi verdi.

- "Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosunun yüzde 87'si tamamlandı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 37,5 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında yüzde 98 ilerleme kaydettiklerini belirterek, 31,5 kilometrelik Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının ise yüzde 87'sinin tamamlandığını bildirdi.

Karaismailoğlu, "Projelerimiz tamamlandığında mega şehir İstanbul'un merkezinden, dünyanın göz bebeği İstanbul Havalimanı'na iki koldan hızlı, kolay, emniyetli ve konforlu yolculuk sağlanacak. Bununla birlikte Küçükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy, Eyüp, Kağıthane, Şişli ve Beşiktaş ilçeleri bu metro hatlarıyla birbirine bağlanacak." diye konuştu.

Devam eden sinyalizasyon testleri ve sertifikasyon sürecine değinen Karaismailoğlu, "Bu sürecin ardından Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı arasındaki bölümü 4 ay içerisinde, Gayrettepe-Kağıthane bölümünü de yıl sonuna kadar halkımızın hizmetine açmayı hedefliyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada, Esenler'den 45 dakikada, Taksim'den 41 dakikada, Zincirlikuyu'dan 33 dakikada, 4. Levent'ten 35 dakikada ulaşılabileceğini bildirdi.

- "Metro araçlarında yerlilik yüzde 60 olarak belirlendi"

Bakan Karaismailoğlu, havalimanı metro araçlarındaki yerlilik oranını yüzde 60 olarak belirlediklerini, ilk defa bu projede yerli motora sahip metro trenlerinin kullanılacağını, tren sinyalizasyon ve arayüz çalışmalarının yerli imkanlarla hayata geçirileceğini, ilk kez yerli elektrik sistemleri ve bataryalara sahip olunacağını anlattı.

Sinyalizasyon sistemlerinde de ilkleri yaşatacaklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Havalimanı metro hatlarımızda, ilk defa yerli imkanlarla geliştirilen sinyalizasyon sistemlerini kullanıyoruz. Sinyalizasyonla ilgili sahada yazılım, donanım test ve montajları tamamlandı. Kontrol merkezi ile trenler arasında haberleşme test ve güvenlik kontrollerinde son aşamaya geldik." diye konuştu.

Karaismailoğlu, geleceği bugünden tasarlarken lojistik, mobilite ve dijitalleşme odağında bilimsel temelli, çevreci, sürdürülebilir bir ulaşım altyapısını Türkiye'ye kazandırmak için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde sektör planlamalarını, stratejilerini ve ulaştırmanın geleceğini konu alan Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı-Ulaştırma 2053 Vizyonu'nu kamuoyu ile paylaşacaklarını sözlerine ekledi.