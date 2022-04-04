'Hemşirelik' öğrencisi kalp krizinden yaşamını yitirdi

Ankara Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Hasan Can Çoban, üniversitenin yurdunda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Çoban'ın yerleşke içerisinde olmasına rağmen müdahale edilememesi tepkiye neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Hacettepe Üniversitesi Sıhhıye Kampusu Merkez Öğrenci Yurtları'nda kalan Hasan Can Çoban, önceki gün spor yaptıktan sonra yurduna döndü. Bu sırada göğsünde bir ağrı hisseden Çoban, yakın çevresine hastaneye gideceğini söyledi. Stajyer hekimlerin olduğu bölümden geçerken fenalaşan Çoban, koridorda yere düştü. Stajyer hekimler, Çoban'a burada ilk müdahaleyi yaptı.

Yarım saat sonra yurda girebilen ambulansla hastaneye kaldırılan Çoban'ın kısa süre sonra yaşamını yitirdiği açıklandı.

HAYATTA OLABİLİRDİ

Hasan Can Çoban'ın sınıf arkadaşı F.T. "Yurdun arkasında Onkoloji Hastanesi var ve hastane yurda yürüyerek bir dakika uzaklıkta. Hacettepe Hastanesi ise yürüyerek beş dakika uzaklıkta" dedi. Buna rağmen Çoban'a 35 dakika sonra müdahale edilebildiğini aktardı.