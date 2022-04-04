İçişleri'nden 'polis intiharı' açıklaması: 105 olan psikolog sayımızı 291'e ulaştırdık

- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Milletimizi derinden üzen aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında mart ayında 24 kadın yaşamını yitirdi. Geçen yıl bu rakam 30'du, bu yıl yüzde 20'lik bir azalış olduğunu görüyoruz." dedi.

Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

Yıllardır Suriye, Afganistan ve dünyanın diğer yerlerinde yaşanan dramlara "insan odaklı" baktıklarını ve Ukrayna'da da aynı tavrı sürdürdüklerini ifade eden Çataklı, AFAD'ın koordinesinde şu ana kadar 67 tır yardım malzemesinin Ukrayna'ya gönderildiğini belirtti.

Çataklı, "Afganistan İyilik Treni Projesi" kapsamında ocak ve şubat aylarında 3 sefer halinde 7 tren ile toplam 2 bin 663 ton insani yardım malzemesinin gönderildiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Son olarak 1478 ton gıda, giyim, battaniye, sağlık, hijyen ve benzeri yardımları içeren ve 68 konteynerden oluşan İyilik Treni'nin 4'üncüsü de 30 Mart'ta yola çıktı. İnşallah ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmış olunacak. Benzer bir durum Lübnan için de yaşanmaktadır. Lübnan için AFAD koordinasyonunda bir araya gelen 19 STK'nin katılımıyla 2 yaş altı bebeklere süt ve gıda gönderildi. Nüfusun çok büyük kısmının gıda dahil temel ihtiyaçlara erişme sorunu olduğu için bu ihtiyaçları karşılamak üzere 91 tır ile 1484 ihtiyaç malzemesini de Lübnan'a gönderdik."

"2022 Afet Tatbikat Yılı" kapsamında 54 bin 302 etkinliğin planlandığını ve bunların ilkinin 27 Şubat'ta Erzurum'da "kış arama kurtarma" temasıyla yapıldığını anlatan Çataklı, afet anında ve afet sonrasındaki ihtiyaçların tek uygulamada karşılanması amacıyla geliştirilen "AFAD Acil" mobil uygulamasını 228 bin 459 kişinin indirdiğini bildirdi.

- İç güvenlik operasyonlarında 80 terörist etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonlarıyla ilgili bilgi veren Çataklı, bu yılın mart ayında terör örgütü PKK'ya yönelik kırsal alanda 4'ü büyük, 34'ü orta çaplı olmak üzere 8 bin 515 kırsal, tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik de 1509 operasyon düzenlendiğini kaydetti.

Bu operasyonlarda 76'sı sağ, 4'ü teslim olmak üzere 80 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Çataklı, bunların 53'ünün PKK/KCK, 27'sinin terör örgütü DEAŞ mensubu olduğunu söyledi.

Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, şöyle devam etti:

"Ayrıca mart ayı içerisinde terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 38 şüpheli, bunlardan 1243'ü PKK/KCK, 1568'i FETÖ, 177'si DEAŞ, 50'si de sol terör örgütü olmak üzere gözaltına alınmıştır. Bunlardan 363'ü de tutuklanmıştır. Tutuklananların da 138'i PKK/KCK, 175'i FETÖ, 46'sı DEAŞ, 4'ü sol terör örgütü mensubudur. Yapılan tüm terör operasyonları neticesinde 40 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirildi. 16'sı ağır ve uzun namlulu 40 silah, 20 mayın/el yapımı patlayıcı, 8 el bombası, 895 kilogram patlayıcı madde, 4 bin 149 muhtelif mühimmat ele geçirildi. Ayrıca mart ayında toplam 8 terör eylemi de engellenmiştir."

- Eren-Kış operasyonlarında 20 terörist etkisiz hale getirildi

İsmail Çataklı, 11 Ocak 2021'de şehit Eren Bülbül anısına 1071 personelin katılımıyla başlatılan Eren operasyonlarının şu an itibarıyla 33 bölgede "Eren-Kış operasyonları" olarak sürdüğüne işaret ederek, bu operasyonlarda 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 508 mağara ve sığınağın imha edildiğini, 140 silah, 88 mayın/EYP, 183 el bombası, 2 bin 689 kilogram patlayıcı, 368 fünye, 610 tüp, 35 dürbün, 34 telsiz, 28 bin 104 muhtelif mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiğini söyledi.

- Uyuşturucuyla mücadelede 26 bin 806 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucuyla mücadeleye yönelik 20 bin 585 operasyonda 26 bin 806 kişinin gözaltına alındığını ve 1933 kişinin adli makamlarca tutuklandığını kaydeden Çataklı, operasyonlarda 1 ton 809 kilogram esrar, geçen aya göre yüzde 35 artışla 444 kilogram skunk, 930 kilogram eroin, geçen aya göre yüzde 1156 artışla 113 kilogram kokain, 128 kilogram sentetik kannabinoid, geçen aya göre yüzde 219 artışla 935 kilogram metamfetamin, 38 bin 853 ectasy, 113 bin 439 captagon, geçen aya göre yüzde 92 artışla 3 milyon 429 bin 451 sentetik ecza ve 3 bin 709 kök kenevir ele geçirildiğini bildirdi.

Bu çabalar sayesinde 2017'de doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölüm sayısı 941 iken 2020'de bu sayının yüzde 66 azalışla 314'e düştüğünü dile getiren Çataklı, mart ayı itibarıyla adli tıp çalışmaları sonuçlanan maddeye bağlı ölüm sayısının 2020'de 239 iken 2021'in aynı döneminde yüzde 8,4 azalışla 219 olduğunu belirtti.

- Kaçakçılıkla mücadelede 3 bin 551 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucuyla mücadelede vatandaş duyarlılığını artırmak, toplumsal sorumluluk bilincini uygun şekilde ve daha etkin hale getirmek suretiyle hazırlanan UYUMA mobil uygulamasını 498 bin 515 kişinin indirdiğini ve 41 bin 515 ihbar geldiğini söyleyen Çataklı, "Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik mart ayında gerçekleştirilen 2 bin 585 operasyonda 3 bin 551 kişi gözaltına alındı, 41 kişi adli makamlar tarafından tutuklandı. Operasyonlarda geçen aya göre yüzde 90 artışla 1 milyon 62 bin 286 paket kaçak sigara, 462 bin 976 litre kaçak akaryakıt, 89 bin 141 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi." diye konuştu.

- KADES uygulamasıyla 198 bin 118 asıllı ihbar alındı

Aile içi ve kadına karşı şiddetle ilgili olaylara ilişkin de bilgi veren İsmail Çataklı, "Milletimizi derinden üzen aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında 24 kadın maalesef mart ayında yaşamını yitirdi. Geçen yıl bu rakam 30'du, bu yıl yüzde 20'lik bir azalış olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda 2022'nin ilk 3 ayı ile 2021'in ilk 3 ayını değerlendirdiğimizde burada da yüzde 24'lük bir azalış olduğunu görüyoruz." dedi.

Çataklı, İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı" genelgesindeki hedefleri hatırlatarak, 24 Mart 2018'de hayata geçirilen KADES Uygulaması'nın indirilme sayısının 3 milyon 470 bin 350'ye yükseldiğini kaydetti.

Uygulama ile bugüne kadar 198 bin 118 asıllı ihbar alındığını, elektronik izleme merkezi tarafından 1432 vakanın takibinin yapıldığını, halen 535 vakanın takibinin sürdüğünü ifade eden Çataklı, "Bugüne kadar, elektronik kelepçe tedbir kararı verilerek takibi yapılan vakalarda kadın cinayeti meydana gelmemiştir." dedi.

- 17 bin 587 düzensiz göçmen ve 759 organizatör yakalandı

İsmail Çataklı, asayiş olaylarına ilişkin 2021-2022'nin mart ayları ile siber suçlarla mücadeleyle ilgili 2022'nin mart ayına yönelik verileri paylaşarak, "2022 yılı mart ayında 2 bin 771'i denizlerde olmak üzere toplam 17 bin 587 düzensiz göçmen ve 759 organizatör yakalandı. Ülkelerine dönen Suriyeli sayısı 492 bin 983, bugün itibarıyla kayıt altına alınan 3 milyon 763 bin 565 Suriyeli bulunmaktadır." bilgisini verdi.

Çataklı, bu yılın mart ayında meydana gelen 13 bin 175 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasında 126 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirterek, "Bu rakam bize geçen yılın mart ayına göre yüzde 13'lük bir düşüş olduğunu gösteriyor. Yine ölümlü kazalarda yüzde 5,2'lik bir düşüş mart ayında yaşanmış oldu, bu kazalarda 18 bin 996 kişi yaralandı ve 22 yaya ise olay yerinde hayatını kaybetti." dedi.

- Emniyet mensuplarının intihar vakalarının arttığı iddiası

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, son dönemde emniyet mensuplarının intihar vakalarının arttığı iddialarına ilişkin soru üzerine, şu değerlendirmeyi yaptı:

"2 yıldan fazladır bu konuyla ilgili yoğun bir gayretimiz var. Hem Mülkiye Teftiş Kurulu hem Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu ve Polis Akademisi Başkanlığına detaylı araştırmalar yaptırdık. Bu çerçevede 20 maddelik bir eylem planı da hazırlamıştık. Bu eylem planı sonucunda yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bu çerçevede 105 olan psikolog sayımızı da 291'e ulaştırdık, sosyologları da istihdam etmeye başladık. Burada bir hedef de koyduk. Bin personelimize 1 psikolog düşecek şekilde bir çalışma yürütmek üzere bir hedef koyduk. İlk 3 ayda 13 intihar olayı meydana geldi. Bu, geçen yılın ilk 3 ayında 17'ydi. Burada yüzde 24 civarında bir düşüş olduğunu görüyoruz. Tabii her sayı önemli. Her ne kadar azalış eğiliminde olsa da bu rakamların sıfırlanması için bütün birimlerimizin son 2 yılda yoğunlaşmış olduğu çalışmalara da bundan sonra devam edeceğiz."

- Furkan Vakfı üyelerinin eylemine yönelik polis müdahalesinin ardından başlatılan soruşturma

Çataklı, bir başka soruya karşılık, Adana'da Furkan Vakfı üyelerinin eylemine yönelik polis müdahalesinin ardından başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, tamamlandığında kamuoyuna gerekli bilgilendirmenin yapılacağını bildirdi.

TBMM tarafından yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında çıkarılan yakalama kararıyla ilgili soru üzerine de İsmail Çataklı, "Arıyoruz arkadaşlar. Şu ana kadar bildiğimiz adreslerde bulunamadı ama kolluk birimlerimiz yoğun şekilde aramaya devam ediyorlar. Farklı değerlendirmeler var ancak kesinleştiğinde sizlerle paylaşmış olacağız." diye konuştu.