Covid19 tanılı istirahat raporlarında eski sisteme dönüldü
Covid19 tanılı veya temaslı hastalarda 14+14 olmak koşulu ile 28 güne kadar istirahat raporlarının tek hekim tarafından verilmesi uygulaması kaldırıldı
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 04 Nisan 2022 15:38
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Covid19 tanılı veya temaslı hastalarda 14+14 olmak koşulu ile 28 güne kadar istirahat rapolarının tek hekim tarafından verilmesini öngören uygulamanın kaldırıldığını belirtti. 29 Mart 2022 tarihinde tüm birimlere gönderilen resmi yazıda bundan sonraki işlemler için "İstirahat rapor işlemlerinin genel mevzuat hükümlerine tabi olağan dönemde olduğu şekli ile yürütülmesi uygun mütalaa edilmiştir." denildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız