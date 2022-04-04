Altındağ Belediyesi'nde eski başkan ile yeni başkan arasında borç tartışması

Altındağ Belediyesi'nin iki AK Partili Belediye Başkanı arasında yaşanan borç tartışması dikkat çekti. Eski Başkan Veysel Tiryaki, belediyeyi borçla devraldıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'ya tepki gösterdi.

"EKSİDEN ALARAK ARTIYA GEÇİRDİK"



Balcı, Facebook hesabında belediyenin beş yıllık gelir ve gider rakamlarını gösteren bir tablo paylaştı. Balcı, paylaşımında "Altındağ'da görevi devraldığımızda (-) eksi 53 milyon TL olan bütçemizi 2021 yılı itibariyle (+) artı 18 milyon TL'ye çıkardık. Bunu yaparken aynı zamanda Ankara'nın yatırım şampiyonu belediyesi olduk" dedi.

"ARTI VE EKSİNİN ANLAMINI BİLMİYOR"



Altındağ Belediyesi'nin, önceki belediye başkanı Veysel Tiryaki ise Twitter hesabında yaptığı paylaşımla, Balcı'nın açıklamalarına tepki gösterdi. Balcı'nın paylaştığı gelir gider tablosunu yayınlayan Tiryaki, şu değerlendirmeyi yaptı: "4 yıl Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği, 3 yıldır Altındağ Belediye Başkanlığı görevini yapan birinin, bütçede yer alan 'artı ve eksi'nin ne anlama geldiğini bilmemesi kadar üzücü bir durum olamaz.

Asım Balcı'nın sosyal medyada benim başkanlık dönemime atfen sözünü ettiği '2017 yılına ait eksi 24 milyon TL ve 2018 yılına ait eksi 53 milyon TL borçlanma' ifadeleri, borçlanma değildir. Altındağ Belediyesi'nin bankadaki kendi nakdinden karşılanarak yatırımlara harcanan paradır.

"GÖREV YAPTIĞIM SÜRECE KİMSEDEN BORÇ ALMADIK"



Görev yaptığım 15 yıl boyunca Altındağ Belediyesi hiçbir kurum ve kuruluştan borç almamış, Belediye Meclisi'ne borçlanma yetkisi teklifi dahi götürülmemiştir.

2019 yılında görevi, borçsuz, kasasında nakit parayla devrettim. Bu söylediklerim yanlışsa, görevi teslim ettiğim tarihteki Altındağ Belediyesi'nin borçları (varsa) yayınlansın. Borçsuz belediyeyi, 3 yılda ne kadar borca soktuğu da açıklansın. Yatırım şampiyonu olduğunu söyleyenler, önce benim dönemimdeki yatırım miktarına ve oranlarına ulaşsın."