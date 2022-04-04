Almanya ve Fransa'dan Rus diplomatları sınır dışı etme kararı

Fransa, ülkede görev yapan 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede görev yapan ve eylemleri Fransa'nın güvenlik çıkarlarına aykırı olan 35 Rus diplomat için sınır dışı etme kararı alındığı belirtildi.

Bunun, Avrupa Birliği'nin (AB) aldığı kararların bir parçası olduğu ifade edilen açıklamada, önceliğin Fransızların ve Avrupalıların güvenliğini sağlamak olduğu kaydedildi.

Almanya, 40 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Bucha kentinin kontrolünü bir ay boyunca elinde tutan Rus güçleri geçtiğimiz gün kentten geri çekilmiş, kentte giren Ukrayna ordusu sokaklarda ve evlerde çok sayıda sivilin cansız bedeni ile karşılaşmıştı. Bucha'daki vahşetin ardından Almanya, çok sayıda Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ederek, ülkeyi terk etmelerini istedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yaptığı açıklamada, 40 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiklerini duyurarak, söz konusu diplomatlardan ülkeyi 5 gün içinde terk etmelerini istedi. Baerbock ayrıca, Rusya'ya karşı mevcut yaptırımların daha da sıkılaştırılacağını, Almanya'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine desteğini artıracağını ve NATO'nun doğu kanadının güçlendirileceğine vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Rusya'nın Almanya Büyükelçisi Sergei J. Nechayev'i Bakanlığa çağırılarak, 40 Rus diplomatın istenmeyen ilan edildiği konusunda bilgilendirildiği belirtildi. Almanya'da akredite edilmiş 104 Rus diplomat bulunuyor.

Almanya hükümeti ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'nın Bucha kentindeki katliamına yanıt olarak Rusya'ya karşı yeni cezai tedbirler almaya karar verdiğini açıkladı.