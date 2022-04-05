Askerlere özel torba yasa geliyor

Milli Savunma Bakanlığı ile AK Parti'nin hukukçularının üzerinde çalıştığı yeni bir "torba teklif''le Genelkurmay'ın bazı yetkileri MSB'ye devredilecek. Teklifle, askeri alanda yapılması planlanan bazı düzenlemeler şöyle: Türk askeri tarihini ilgilendiren kültür varlıklarına ilişkin araştırma, değerlendirme ve inceleme yetkisi Genelkurmay'dan alınarak MSB'ye verilecek. Askeri tarihle ilgili her türlü taşınır kültür varlığı MSB'nin uygun görüşü ile askeri müzelere devredilecek. Ayrıca silahlı kuvvetler mensuplarının kıyafetleri hakkında uygulanacak kısıtlamalara karar verme yetkisi de Genelkurmay Başkanlığı'ndan alınarak MSB'ye veriliyor.

BİRLİKLERİN ÇEVRE DENETİMİ

Çevre kirliliğinin önlenmesi için ilgili oluşturulan atık takip ve bildirim sistemlerine askeri birlik ve kurumlarının dahil edilmesi ve buraların denetiminin çerçevesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile MSB'nın müşterek hazırlayacağı yönetmelikle belirlenecek. Bu düzenlemenin gerekçesinde 'askeri birlik ve kurumların sahip oldukları istihbari ve güvenlik hassasiyeti' nedeniyle ayrı bir yönetmelik hazırlanması gerektiğine vurgu yapıldı.

PERSONEL ALIMI İLANLARI

MSB tarafından yapılacak sınavlarla ilgili her türlü açıklama, başvuru ve sınav sonuçları gibi konular bundan sonra bakanlığın internet adresinden duyurulacak. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak. Belirli şartları taşıyan sözleşmeli erbaş ve erlerin bağlı oldukları kuvvet komutanlıklarında statü geçişi kapsamında uzman erbaşlığa geçebilmeleri öngörülüyor.

TEDAVİ GİDERLERİ BAKANLIKTAN

Er, erbaş ve askeri öğrencilerin tedavi giderleri Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Düzenlemenin gerekçesinde "Bu durumdakilerin genel sağlık sigortalısı sayıldıkları süre içinde herhangi bir nedenle yaralanmaları, hastalanması veya bir sakatlığının söz konusu olması durumunda Sağlık Bakanlığı hastanelerince, SGK tarafından sağlık giderlerinin ödenmemesi nedeniyle, tedaviye yönelik bazı hizmetlere sınırlamalar getirilmekte, (örneğin fizik tedavi belirli sayıda seans ile sınırlı) ve bu sınırlamalar kapsamında tedavilerde mağduriyetler yaşanmaktadır" denildi. Yapılan düzenleme ile bu mağduriyetler gideriliyor. Ayrıca, terhislerinden sonra tedavileri devam eden erbaş ve erlerin tedavileri süresince yol ücretleri ve gündeliklerinin ödenmesi de öngörülüyor.

ASKERİ ARAÇ KAZALARI

Askeri araçları kullanmakla görevlendirilen yükümlü erbaş ve erler, kullandıkları askeri araç ile kaza yapmaları durumunda, meydana gelen zararı (kasıt ve ağır kusur halleri hariç) tazminden sorumlu olmayacak. Askeri pilotların yurt dışındaki 6 aydan kısa süreli ve harbe hazırlığın devamı niteliğindeki simülatör eğitimleri zorunlu hizmet sürelerinde dikkate alınmayacak. Milli Savunma Üniversitesinde döner sermaye işletmesi kurulabilecek ve burada görev yapan öğretim elemanlarına döner sermayeden ek ödeme yapılabilecek.

YÜCEL KAYAOĞLU