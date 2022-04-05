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Nihat Özdemir'in istifasının perde arkası

Sabah Gazetesinin haberine göre: Naklen yayın meselesi, MHK'deki hakem operasyonu, Kulüpler Birliği'nden TFF'ye destek gelmemesi ve sürekli eleştirilmesinin üzerine sağlık sorunları da eklenince Nihat Özdemir görevinden ayrıldı.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 05 Nisan 2022 08:24
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Nihat Özdemir'in istifasının perde arkası

Özdemir'in bu kararı Riva'da şok etkisi yarattı. Haziran ayındaki seçime kadar başkanlık makamına Servet Yardımcı vekalet edecek. Peki, TFF Başkanı Nihat Özdemir, istifa kararını nasıl aldı? Özdemir'in istifa kararının perde arkasını, SABAH Spor yazarı Murat Özbostan açıkladı.



TFF Başkanı Nihat Özdemir görevinden ayrıldı. Özdemir'in bu kararı Riva'da şok etkisi yarattı. Haziran ayındaki seçime kadar başkanlık makamına Servet Yardımcı vekalet edecek. Peki, TFF Başkanı Nihat Özdemir, istifa kararını nasıl aldı? Özdemir'in istifa kararının perde arkasını, SABAH Spor yazarı Murat Özbostan açıkladı. İşte istifanın perde arkası ve Nihat Özdemir'in ayrılırken kullandığı o ifadeler...


Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir dün sürpriz bir şekilde istifa kararı alarak, "Hakkınızı helal edin. Ben istifa ediyorum ve bırakıyorum" dedi. Futbol dünyasına bomba gibi düşen gelişme, beraberinde birçok soruyu da gündeme getirdi. "Peki Nihat Özdemir neden şimdi bıraktı?" Bu soruya yanıt arayalım...


TAHKİM KURULU DARBE Mİ YAPTI!

Öncelikle Merkez Hakem Kurulu'nun hakem operasyonunun ardından Tahkim Kurulu'nun bu hakemleri görevlerine iade etmesi, TFF yönetim Kurulu'nun ve dolayısıyla da Başkan Özdemir'in keyfini fazlasıyla kaçırdı. Başkan, Tahkim Kurulu'nun kararıyla ilgili Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetici Mehmet Baykan ile görüştü ve bilgi aldı. Zaten Baykan da "Görevimden istifa ediyorum" diyerek gitmeyi tercih etti.

BAŞAKŞEHİR VE F.BAHÇE İSTEMİYORDU

Bu gelişmeler yaşanırken Fenerbahçe ve Başakşehir kulüpleri Nihat Özdemir'in istifa etmesi gerektiğini ifade ettiler. Gerekçeleri de "Tahkim Kurulu'nun kararının ardından TFF artık orada oturamaz. Nihat Bey de gitmeli" dediler. Aslında asıl sorun hakemlere yapılan operasyon değil, TFF'nin istifa ettirilmesiydi. Fenerbahçe, Başakşehir ve Galatasaray destek verdi bu sürece.. Beşiktaş ve Trabzonspor ile diğer bazı kulüpler ise sessiz kalmayı tercih etti.

KULÜPLER İÇİN KATAR'A GİTTİ AMA...

Bir de yayın ihalesi meselesi var. Kulüpler Birliği'nin masada olduğu ihale bir türlü sonuçlanmadı. Yayıncı kuruluşu kulüpler istemedi ve bunu da resmen TFF'ye bildirdiler. Fakat Saran Grup da istenilen rakamı vermeyince bu sefer kulüpler, "Bu para bizi tatmin etmiyor. Rakam çok az" diyerek tekrar rotayı beIN SPORTS'a kırdı. Nihat Özdemir geçen hafta Katar'a gitti, beIN ile görüştü. Rakam 2 milyar 150 milyon TL idi. Yayıncı kuruluş bu fiyatın üstüne çıkmayı kabul etmedi.

14 KULÜBE İZİN VERMEDİLER

Bu arada geçen hafta Kulüpler Birliği bir toplantı yaptı. Bu toplantıda "TFF'ye destek olmalıyız" fikri ortaya atıldı. 13-14 kulüp "Evet, destek açıklaması yapalım" deseler de özellikle Fenerbahçe ve Başakşehir buna karşı çıktı. Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu toplantıyla ilgili bilgilendirme yaparken, TFF'ye kulüplerin vereceği destekten bahsetmedi. Oysa Başkan Özdemir ve yönetimi bu destek açıklamasını bekliyordu.

GELDİĞİM GÜNDEN BERİ YIPRATILDIM

Düne gelelim. Normalde TFF, yönetim kurulu toplantısı yapacak ve Mehmet Baykan'ın yerine atama yapılacaktı. Fakat Özdemir yönetim kurulu üyelerine, "Bırakıyorum. Hakkınızı helal edin. Sağlığım bozuldu. Bu adamlarla uğraşılmaz. Sürekli yıpratıldım" diyerek noktayı koydu. Bu açıklama yönetimde şok etkisi yarattı. Kısa bir sessizlik sonrası TFF Yönetim Kurulu, başkanın kararına saygı duyarak toplantıyı bitirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI!

KAPAT [X]

Bu arada bundan 3 hafta önce Nihat Özdemir, Riva'da iken rahatsızlanıyor. Burun kanaması durmayan Özdemir, apar topar hastaneye kaldırılıyor. Bir gün hastanede kalan ve çok kan kaybeden Özdemir, küçük bir operasyon geçiriyor. Bir süre evinde dinlenen Özdemir'in kararında bu durumun da etkili olduğu öğrenildi. Özellikle pandemi sürecinde Kulüpler Birliği'nin birçok isteğini yerine getiren ve yardımcı olan TFF yönetiminin yaşanan süreç için de çevresine, "Bu kadar vefasızlık olmaz" dediği kaydedildi.

KARARINI AÇIKLADI RİVA'DAN AYRILDI

Nihat Özdemir, istifa kararını açıkladıktan sonra Riva'dan ayrıldı. Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken, Başkan Özdemir'i Genel Sekreter Kadir Kardaş yolcu etti.

ÖZDEMİR 3 YIL GÖREVDE KALDI

1 Haziran 2019'da Ankara'da yapılan olağan seçimli genel kurulda 179 geçerli oy ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun 42. başkanı seçilen Nihat Özdemir, dün itibariyle görevi bıraktıı.

SÜRPRİZ ADAYLAR ÇIKABİLİR

Kulislerde Nihat Özdemir daha istifa etmeden bazı isimler gündeme geliyordu. Bunlardan biri Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu.. Ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ismi geçiyordu. Fakat sürpriz adaylar da gündeme gelebilir.

YENİ BAŞKAN 1 YIL GÖREVDE KALACAK

Kulüpler Birliği, yayın ihalesinin sonuçlanmamasından rahatsız. Bundan sonra süreci Servet Yardımcı yürütecek. Haziran ayındaki mali kongre, seçimli genel kurula çevrilecek. Yeni başkan 2023'e kadar, yani 1 yıl için seçilecek.

SEÇİME KADAR GÖREV YARDIMCI'NIN

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Nihat Özdemir'in istifasının ardından yeni görevlendirmeler yapılmaya devam ediyor. Haziran ayındaki seçime kadar Başkan Vekili Servet Yardımcı, başkanlık koltuğuna otururken, onun görevi de Mustafa Çağlar'a verildi.

JAAP UILENBERG GÖREVİNİ BIRAKTI

Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Hollandalı eski hakem Jaap Uilenberg, istifa ettiğini açıkladı. Uilenberg'in yazılı olarak sunduğu istifa mektubunda, "2022 Dünya Kupası'na aday hakem ile beraber birçok hakemi uzaklaştırmak, adil olmayan ve inanılmaz bir karardı. Artık Merkez Hakem Kurulu ile çalışmayacağım. Sizlerle çok güzel zamanlar geçirdim. İyi dileklerimle" dedi.

SPOR YAZARLARI NE DEDİ?

ÖMER ÜRÜNDÜL - İSTİFA KARARI HİÇ SÜRPRİZ OLMADI

Son zamanlarda birtakım işler ters gidiyordu. Önce 13 tane hakemin devre dışı bırakılması kararı geldi. Bu kamuoyundan çok tepki gördü. Ardından Tahkim Kurulu'ndan bu karar döndü. Hemen sonrasında senelerdir futbol içinde önemli bir yere sahip olan Mehmet Baykan'ın istifası geldi.

Milli Takım, Dünya Kupası şansını kaybetti ve bir türlü halledilemeyen yayın ihalesi ile birlikte gelen yoğun eleştiriler. Bu şartlarda aslında Sayın Başkan Nihat Özdemir'in istifası bana hiç sürpriz gelmedi. Bugünün geleceği aslında çok belliydi.

LEVENT TÜZEMEN - GÖLGE BAŞKANLAR SONUNDA KAZANDI

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 1 Aralık'ta Nihat Özdemir için, "Altını oyuyorlar' ifadesini kullanmıştı. Elmas haklı çıktı, Özdemir yönetim içindeki Brütüsler'in baskısına daha fazla dayanamayıp istifasını verdi. Yayın ihalesinin gecikmesinin bile Nihat Bey'i gönderme politikası olduğunu düşünüyorum. MHK, Cüneyt Çakır'ın da içinde olduğu 13 hakeme görevden el çektirmişti, o günkü Kulüpler Birliği toplantısı sırasında Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın çevresine, "Bu karar Tahkim'den döner" dediğini duydum. Gümüşdağ haklı çıktı, Tahkim, MHK'ye verdiği kararı yalattı.

Tahkim'in 5-2'lik hakemlere verdiği karara imza atanların kimin adamları olduğunu anlamak zor değil. Nihat Bey başkan olduğundan itibaren yönetimindeki bazı isimler koltuktan aldıkları güçle gölge federasyon başkanlığı yapıyorlardı. Hakemleri yönetiyorlar, Tahkim'den de istenilen kararları çıkartıyorlar.

Eğer Nihat Bey, "Benim altımı kimler oyuyor" diye ciddi bir araştırma yapsaydı, kendisi istifa etmez, altını oyanlar kapı dışarı edilirdi. Mehmet Baykan'ın istifasının bile TFF Başkanlığı'na aday olacak kişinin lehine planlandığını düşünüyorum. Bir grup Hüsnü Güreli'yi, bir başka grup Ahmet Ağaoğlu'nu istiyor ama başkanlık konusunda en büyük gücü Göksel Gümüşdağ elinde bulunduruyor.

GÜRCAN BİLGİÇ - ESAS MÜCADELE KURULLARDA OLACAK

Zaten krizlerle boğuşulan bir ortamda nur topu gibi bir seçim ortamımız oldu. Hakemlerle ilgili faciayı gözlerimize inanamayarak izlerken, yayın ihalesi öncesinde büyük kırılma yaşandı. Özdemir, futbol dünyasının "Nihat abi"sidir. Seçildiğinde de toparlayıcı olmasına ve sürece huzur getireceğine inanılıyordu. Ama öylesine çalkantılar içinde kaldı ki süreç yenilenme çağrısı yapıyordu. Abdullah Kiğılı da bir yayın ihalesi öncesinde, "Yeter artık" diyerek bırakmıştı Federasyon Başkanlığı'nı.

Nihat Özdemir'in kendi yönetimiyle yaşadığı sorunlar, son MHK hamlesiyle büyük yara alması, Mehmet Baykan'ın ayrılması, bir FIFA hakeminin altı yardımcısıyla beraber, çift vuruşu yanlış yerden yaptırması, sanırım bardağı taşıran son nokta oldu. Bir 'denge' unsuru olarak Nihat Özdemir'in kendisini dışarıya çekmesi ile aslında herkesin beklediği istikrar gelmeyecek. Yeni bir iktidar savaşı var önümüzde. Bu noktada Kulüpler Birliği'nin tavrı önemli. Esas mücadele 'kurullar' üzerinden de yapılabilir.

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