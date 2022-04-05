Dolar yükselişini bugün de sürdürdü
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından günü 14,72 seviyelerinde tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Nisan 2022 17:13
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
|PAZARTESİ
|
|SALI
|
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|14,7020
|14,7030
|14,7190
|14,7200
|Avro
|16,1540
|16,1550
|16,1440
|16,1450
|Sterlin
|19,2450
|19,3430
|19,3250
|19,4220
|İsviçre Frangı
|15,8310
|15,9100
|15,8790
|15,9590
|ANKARA
|
|
|
|
|ABD Doları
|14,6720
|14,7520
|14,6890
|14,7690
|Avro
|16,1140
|16,1940
|16,1040
|16,1840
|Sterlin
|19,1850
|19,3950
|19,2650
|19,4750
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