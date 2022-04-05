İstanbul merkezli sahte para operasyonunda 15 kişi yakalandı
İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, sahte 4 milyon 260 bin dolar ele geçirilirken, 15 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Nisan 2022 09:10
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin, piyasaya sürmek üzere yüklü miktarda sahte para bastığını tespit etti.
Şebeke üyelerini takibe alan ekipler, 3 Nisan'da İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 15 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramada, kesimi yapılmış ve basımı devam eden sahte 100 dolarlık banknotlar halinde 4 milyon 260 bin dolar ile 5 milyon dolar basılabilecek pelür kağıt ve sahte para yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız