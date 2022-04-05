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Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşti: Anne tutuklandı

Pendik'te boş arazide bulunan 3 aylık Nisa bebeğin beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Nisa bebeğin annesi Ebru S. tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Nisan 2022 18:00
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İstanbul Pendik'te boş bir araziye terk edilen 3 aylık bebeğin beyin ölümü gerçekleşti.

İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Pendik 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, 29 Mart Salı günü Pendik'te boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarına gitti.

Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi.

Nisa Mihriban ismi verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından 30 Mart'ta Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 31 Mart tarihinde Nisa bebek solunum güçlüğü çekmeye başladı. Kurumda görevli sağlık personeli tarafından ilk müdahalesi yapılan bebek, ambulansla hastaneye götürüldü.

Hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan bebeğin durumunun kritik olduğu ve konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Nisa bebeğin beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

İHMAL İDDİASI

Öte yandan Nisa bebeğin ölümünde Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde görevli bir bakıcının ihmali olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.

İddiaya göre bakıcı bebeği beslerken boğazına bir şey kaçtı. Fenalaşan bebek, ihbar üzerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Bakıcı hakkında da 'taksirle yaralamaya neden olma' suçundan işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TAKSİ İLE GELİP BIRAKTI

Öte yandan Terk edilen bebeğin kim ya da kimler tarafından bırakıldığının belirlenmesi için çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, bebeğin bir kadın tarafından boş araziye bırakıldığını belirledi.

Kadının Maltepe'den metroya binerek Pendik durağında indiği, daha sonra bir taksiye binerek boş arazinin olduğu yere geldiği ve bebeği bıraktıktan sonra olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.

Şüpheli kadının daha sonra bindiği otomobilin plakası üzerinden incelemeyi sürdüren polis, aracın sürücüsü M.D'yi (22) Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına aldı.

M.D'nin ifadesinden yola çıkarak, bebeği bırakan kadının Ebru S. (20) olduğu bilgisine ulaşıldı.

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ANNE TUTUKLANDI

Pendik'teki evinde gözaltına alınan ve hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "koruma, gözetim, yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihlali" suçlarından soruşturma başlatılan Ebru S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli Ebru S. tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Ebru S.'nin emniyetteki ifadesinde 2019 yılında dini nikahlı olarak evlendiğini, evliliğinden bir çocuğu olduğunu ve eşinden ayrıldıktan sonra çocuğunun eşinde kalmaya başladığını belirtti.

Eşiyle ayrıldıktan sonra ailesinin yanına döndüğünü belirten Ebru S. ailesinin kendisini istemediği biriyle evlendirmeye çalıştığını öne sürerek ayrı eve çıktığını söyledi.

Bir süre sonra M.Ç. isimli bir kişiyle birliktelik yaşadığını ve M.Ç.'yi bir daha görmediğini ifade eden Ebru S. kadın sığınma evine yerleştiğini ve orada hamile kaldığını öğrendiğini belirtti.

Nisa'yı 5 Ocak'ta dünyaya getirdiğini söyleyen Ebru S. "Doğum yaptıktan sonra tekrar kadın sığınma evine gittim. Kadın sığınma evlerinin süresi var, her yerde 6 ay kalabiliyorsun. Benim sürem dolmuştu" dedi.

"BİLMEDİĞİM BİR YERE BIRAKTIM"

Ebru S., kadın sığınma evindeki bir kadının tavsiyesi üzerine başka bir kadının yanına gideceğini fakat kendisini bebekle kabul etmeyeceğini düşünmesi sebebiyle bebeğini bilmediği bir adrese 29 Mart saat 12.00 sıralarında bıraktığını söyledi.

"BİRİ SAHİPLENSİN DİYE BIRAKTIM"

Ebru S.'nin ifadesinde "Benim hamile kaldığımdan ailemin haberi yok. Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım, çok pişmanım. Zorda kaldığımdan dolayı bebeği herkesin görebileceği kamuya açık bir alanda bıraktım. Öldürme kastım yoktur tamamen zorda kaldığım için bıraktım" dediği öğrenildi.

SÜT ANNELİK YAPTI

Pendik'te 29 Mart Salı günü saat 14.00 sıralarında boş bir arazide terk edilmiş bebek ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

Olay yerine giden sağlık ekibinin içinde yer alan tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebek, ambulansla Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk acil servisine kaldırılmıştı.

FAHRETTİN KOCA PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından, Durmaz'ın "süt kızım" olarak tanıttığı bebek ile beraber çektiği videoyu paylaşması, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, çevre ve güzergahlarındaki çok sayıda kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu şüphelinin bebeğin annesi Ebru S. (20) olduğunu belirlemiş ve zanlıyı dün Pendik'teki evinde gözaltına almıştı.

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