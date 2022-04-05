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Rüşvete silah kaçakçısı aracı

Prens Andrew 750 bin sterlinlik FETÖ rüşveti hakkında şüphenin ortadan kalkması için bankacılara sarayı aramalarını söylerken, prensin Selman Türk ile Libyalı silah kaçakçısı aracılığıyla tanıştığı iddia edildi.

Eklenme : 05 Nisan 2022 09:44
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Rüşvete silah kaçakçısı aracı

FETÖ'den tutuklanan eski milletvekili İlhan İşbilen'in eşi Nebahat Evyap İşbilen'in İngiliz vatandaşlığı alabilmek için 750 bin sterlin rüşvet verdiği öne sürülen İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'un bankacılara "ödeme hakkında endişeleri varsa Buckingham Sarayı ofisini aramalarını" söylediği iddia edildi. İşbilen'in servetini İngiltere'ye taşıması için çalıştığı ve şimdi "dolandırıcılıkla" suçlayarak dava açtığı Türk iş adamı Selman Türk aracılığıyla gerçek leştirilen 750 bin sterlinlik ödemenin Prens Andrew'un kızı Prenses Beatrice'e "düğün hediyesi" adı altında yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Karanlık işler

Telegraph'a göre Türk, 750 bin sterlinlik ödemeyi inceleyen yetkililere Prens Andrew'un "kendisine saray yardımcılarının ayrıntılarını iletme yetkisi verdiğini" söyledi. Ayrıca, Prens Andrew'un Türk ile silah kaçakçısı arkadaşı Tarek Kaituni aracılığıyla tanıştığı da ortaya çıktı. 2018'de Prens Andrew'un kızı Prenses Eugenie'nin düğününe ve Türk'ün finanse ettiği ortaya çıkan eski eşi Sarah Ferguson'un 60. yaş günü partisine katılan Kaituni'nin daha önce prensle Libya'nın öldürülen eski lideri Muammer Kaddafi arasındaki gizli görüşmelere aracılık ettiği bildirildi. 2015'te silah kaçakçılığından tutuklanan Kaituni'nin ayrıca "Lockerbie Faciası" olarak kayda geçen 1988'de Londra'dan New York'a giden Pan Am Havayolları'na ait uçağın bombalanması olayıyla suçlanan Abdelbaset al-Megrahi'nin serbest bırakılmasında kilit rol oynadığı söyleniyor. Öte yandan, Türk'ün İşbilen'in hesabından Prens Andrew'a 1 milyon sterlin, Ferguson'a 250 bin sterlin ve Prenses Eugenie'ye 25 bin sterlin ödediği iddia ediliyor. İşbilen'in servetini "emanet ettiği" Türk'ün kendisini dolandırdığı gerekçesiyle açtığı davaysa sürüyor.

Skandalın zaman çizelgesi

2005: Prens Andrew, Lib- ya uyruklu Tarek Kaituni ile tanıştı.

2009: Prenses Beatrice'in 21. doğum günü için Kaituni'den 20 bin sterlinlik bir elmas kolye aldığı iddia edildi.

2014: Prens Andrew, gelişmekte olan girişimciler için "Pitch@Palace" adlı yatırım yarışması başlattı.

12 Ekim 2018: Prenses Eugenie, marka elçisi Jack Brooksbank ile evlendi. Kaituni'nin düğüne katıldığı söyleniyor.

Mayıs-Haziran 2019: Kaituni Windsor Kalesi'ndeki bir doğum günü kutlamasında Selman Türk'ü Prens Andrew ile tanıştırdı.

Temmuz 2019: Sarah Ferguson, ABD'li yeşil enerji firması Pegasus'un marka elçisi olarak tanıtıldı ve daha sonra Türk'ün paravan şirketi Alphabet Capital Ltd. aracılığıyla 225 bin sterlin'lik ödeme aldı.

Ekim 2019: Türk, anesinin doğumgünü partisi masrafları için Eugenie'ye yaklaşık 25 bin sterlin tutarında ödeme yaptı. Eugenie, paranın aile dostundan geldiğini söyledi, Türk'ü veya İşbilen'i tanımadığını açıkladı.

6 Kasım 2019: Türk, St James Sarayı'nda düzenlenen yıllık Pitch@Palace etkinliğinde Türk, dijital bir banka olan Heyman AI şirketi için yaptığı sunumla halkın seçimi ödülünü kazandı.

14 Kasım 2019: Andrew'un o dönem yardımcısı Amanda Thirsk, İşbilen'in bankasından bir çalışanla yaptığı görüşmede prense ödenecek 750 bin sterlin'in Prenses Beatrice için düğün hediyesi olduğunu söyledi.

15 Kasım 2019: İşbilen'in hesabından Andrew'un kişisel hesabına 750 bin sterlinlik bir transfer yapıldı. Bu para resmi olarak "düğün hediyesi" olarak kayda geçse de Türk, İşbilen'e bu ödemenin İngiliz vatandaşlığı için olduğunu söyledi.

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5 Aralık 2019: Prens Andrew'un Türk'ü Londra'daki evinde ziyaret ettiği iddia edildi.

Şubat 2020: Türk ve Kaituni, Windsor'deki kraliyet konutu Frogmore House olduğuna inanılan bir yerde fotoğraflandı.

Temmuz 2020: Beatrice, emlak geliştiricisi Edoardo Mapelli Mozzi ile evlendi.

Mart 2021: İşbilen adına hareket eden avukatlar, 750 bin sterlinlik ödeme için Andrew ile iletişime geçti. Konuyla ilgili yorum yapmayan Prens parayı iade etti.

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